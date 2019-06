ProSieben

Bester Showstart seit 2011! Die neue ProSieben-Show "The Masked Singer" dominiert mit 20,7 Marktanteil die Prime Time // Lucy Diakovska verbirgt sich hinter der Maske des Oktopus

Der Astronaut treibt Ruth Moschner und Collien Ulmen-Fernandes Tränen in die Augen. Der Engel macht Rea Garvey Angst. Und Max Giesinger hat Fragezeichen in den Augen: "Ich bin komplett verwirrt und hab ehrlich gesagt gar keinen Plan." Großartiger Auftakt für ein einzigartiges Showerlebnis! Die neue ProSieben-Liveshow "The Masked Singer" begeistert zum Auftakt: Herausragende 20,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer folgen der Einladung zum Mitstaunen und Mitraten. Das ist der beste Show-Neustart für ProSieben seit 2011 und bedeutet die Marktführung in der Prime Time am Donnerstag. Mit 13,0 Prozent Marktanteil ist ProSieben Tagesmarktführer.

Welcher Star verbirgt sich hinter der Maske? Nach dem finalen Voting der Zuschauer muss der Oktopus als erstes Kostüm seine Maske absetzen und entpuppt sich als ehemalige No Angels-Sängerin Lucy Diakovska. "'The Masked Singer' ist keine gewöhnliche Show. Das ist eine Extrem-Situation. Aber es macht richtig Spaß, hier vor und für das Publikum zu singen", sagt Lucy nach ihrem Ausscheiden. "Zurzeit lebe ich bei meiner Familie in Bulgarien und es war toll, mal wieder auf einen Besuch in Deutschland zu sein." In der zweiten großen Liveshow von "The Masked Singer" am kommenden Donnerstag, 5. Juli 2019, ab 20:15 Uhr auf ProSieben feiern der Astronaut, der Engel, das Eichhörnchen, der Grashüpfer, der Kakadu, der Kudu, das Monster, der Panther und der Schmetterling ihren nächsten Auftritt.

"The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.

Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unter http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.de Folge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.

