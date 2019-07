ProSieben

Fly Me To The Moon: "Galileo" schickt seine Zuschauer zum 50. Jahrestag der Mondlandung ins All

Unterföhring (ots)

Reise ins Ungewisse: Vor 50 Jahren, am 16. Juli 1969, startete Apollo 11 mit drei Astronauten an Bord von Cape Canaveral/Florida aus zu einer spektakulären Reise, die die ganze Welt atemlos vor den Fernsehern verfolgte: zum Mond. 50 Jahre später, am Montag, 15. Juli 2019, um 19:05 Uhr lässt das ProSieben-Wissensmagazin "Galileo" seine Zuschauer bei einem interaktiven TV-Space-Event in die Moonboots von Neil Armstrong schlüpfen. Bei "Can You Survive Moon?" heben die Zuschauer selbst ab und können sich live in verschiedenen Szenarien per "Galileo"-App und - zum ersten Mal im deutschen TV - per Fernbedienung über ihren Smart TV entscheiden, wie sie sich an Stelle von Neil Armstrong und seiner Crew verhalten würden. Dazu müssen die Zuschauer nur die red button-Funktion aktivieren, dann können sie mit den Pfeiltasten und der OK-Taste der Fernbedienung abstimmen. Schaffen sie es, die Mondlandung zu überleben und heil zurück zur Erde zu kommen? Oder gibt es keine Wiederkehr vom Mond? "Galileo: Can You Survive Moon?" am Montag, 15. Juli 2019, um 19:05 Uhr auf ProSieben Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell