PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Die Krankenhausversorgung bleibt leistungsfähig, hochwertig und solidarisch

Berlin (ots)

Mit dem heutigen Beschluss setzen wir die größte Reform der Krankenhausversorgung seit Jahrzehnten konsequent fort. Unser Ziel ist klar: eine moderne, qualitätsorientierte und dauerhaft tragfähige Krankenhausstruktur, die Patientinnen und Patienten überall in Deutschland eine verlässliche medizinische Versorgung garantiert.

Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher:

"Mit dem Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) werden zentrale Elemente der Reform rechtssicher umgesetzt und weiterentwickelt. Dazu gehört insbesondere die Finanzierung des Transformationsfonds: Der bislang von den Krankenkassen zu tragende Anteil wird künftig aus Bundesmitteln finanziert. Dadurch wird die gesetzliche Krankenversicherung um bis zu 25 Milliarden Euro entlastet.

Mit dem KHAG halten wir Kurs bei der Modernisierung und Weiterentwicklung unserer Krankenhauslandschaft. Einheitliche Qualitätskriterien bleiben das Herzstück der Krankenhausreform. Sie sorgen für mehr Transparenz und stellen sicher, dass medizinische Leistungen künftig stärker an nachvollziehbaren Qualitätsmaßstäben ausgerichtet werden.

Ein Schwerpunkt bleibt zudem die Pflege. Die Pflegepersonaluntergrenzen bleiben ein verbindliches Qualitätsmerkmal der Versorgung. Gleichzeitig wird das Pflegebudget klarer abgegrenzt: Pflegefremde Tätigkeiten - etwa in Verwaltung, Logistik oder Technik - dürfen künftig nicht mehr aus Mitteln finanziert werden, die für die Pflege vorgesehen sind.

Damit setzen wir ein klares Signal an Patientinnen und Patienten sowie an die Beschäftigten in den Kliniken: Wir modernisieren unser Gesundheitswesen entschlossen und sorgen dafür, dass die Krankenhausversorgung auch in Zukunft leistungsfähig, hochwertig und solidarisch bleibt."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle -

Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 06.03.2026 – 11:21

    Der Veggie-Burger bleibt

    Berlin (ots) - Keine optimale Lösung, aber immerhin deutlich abgeschwächte Regelungen, nachdem ein monatelanger Streit um die Bezeichnung von Fleischersatzprodukten geführt wurde, gibt es eine Einigung zwischen dem Parlament und den EU-Staaten. Die EU nimmt ihren umstrittenen Bezeichnungsverbotsplan wieder zurück. Svenja Stadler, Fachpolitikerin der SPD-Bundestagsfraktion: "Das ist ein wichtiges Signal für den deutschen Markt. Deutschland ist der größte Markt Europas ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:24

    Auftakt in Mailand und Cortina: Paralympics rücken Parasport in den Mittelpunkt

    Berlin (ots) - Mit dem heutigen Auftakt der Paralympischen Spiele in Mailand und Cortina beginnt eines der wichtigsten internationalen Sportereignisse dieses Jahres. Die Wettbewerbe zeigen eindrucksvoll, welche Strahlkraft inklusiver Sport besitzt und wie sehr die Paralympics zur Sichtbarkeit des Parasports beitragen. Sonja Eichwede,stellvertretende ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:22

    Neues Gesetz stärkt Ferienangebote und entlastet Familien

    Berlin (ots) - Der Bundestag beschließt am 06. März 2026 ein Gesetz zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien. Angebote der öffentlichen und anerkannten freien Träger der Jugendhilfe sollen während der Ferien unmittelbar den Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung erfüllen. Jasmina Hostert, bildungspolitische Sprecherin: "Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren