Eine globale Initiative fördert den Erhalt von Kinderbüchern in bedrohten Sprachen

Es gibt sie: die guten Nachrichten, die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den Good News über das, was uns aufrichtet.

Zur Stärkung der kulturellen Identität von Kindern und zum Erhalt der sprachlichen Vielfalt sammelt eine Initiative Kinderbücher in indigenen und anderen gefährdeten Sprachen.

Verlage, Bibliotheken, Institutionen und auch Privatpersonen sind im Rahmen des Projekts dazu aufgerufen, Kinderbücher in bedrohten Sprachen einzureichen. Die Initiative ist eine Kooperation der Vereinten Nationen mit ,International Board on Books for Young People' (IBBY). Die Organisation setzt sich für die Vielfalt von Kinderbüchern ein und will die Lesekompetenz von Kindern fördern.

Die sogenannte ,IBBY-UNESCO-Sammlung bemerkenswerter Bücher für junge Leser:innen in indigenen und bedrohten Sprachen' soll Bücher aus den Bereichen Bilderbuch, Roman, Biografie, Sachbuch und Graphic Novel umfassen. Erstmals präsentiert wird die Sammlung im August 2026 auf dem IBBY-Weltkongress in Ottawa, Anfang Oktober 2026 ist sie dann in Deutschland bei der Frankfurter Buchmesse zu sehen.

Von den rund 6000 Sprachen droht fast die Hälfte zu verschwinden. Gemäß dem UNESCO-Weltatlas der Sprachen gilt eine Sprache als vom Aussterben bedroht, wenn sie nur noch von 10.000 bis 100.000 Menschen gesprochen wird.

Besonders gefährdet sind die Sprachen der 5000 indigenen Völker. Das Schwinden der Sprachen geht mit ihrer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Marginalisierung einher. Der Erhalt der Kinderbücher trägt dazu bei, dass Kindern der Bezug zu ihrer Muttersprache und zum kulturellen Erbe ihres Volkes erhalten bleibt.

