vanexxt Gmbh

vanexxt präsentiert die flexibelsten Campervans der Welt auf dem Caravan Salon Düsseldorf

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Servus Flexibilität!

Wir von vanexxt freuen uns, dir auf dem diesjährigen Caravan Salon Düsseldorf die flexibelsten Campervans der Welt auf Basis des Ford Tourneo Custom V710 vorzustellen. Mit rund 100 neuen Modulen für die Innen- und Außenausstattung kannst du dein Fahrzeug innerhalb von Minuten vom 7-Sitzer zum voll ausgestatteten Camper oder zum Handwerksauto umbauen.

Dank unserer bestehenden Modul-Partner wie Würth, BusBoxx und DriveDressy sowie zahlreicher neuer Partner wie Reimo, Fiamma und Layzee bieten wir dir jetzt noch mehr Möglichkeiten, dein Fahrzeug individuell anzupassen. Das Fahrzeug passt sich somit an jede deiner Lebenslagen an und verändert sich entsprechend deinen wechselnden Bedürfnissen.

Als einmaliges Highlight präsentieren wir dir den neuen Ford Tourneo Active mit Irmscher Offroad-Tuning-Paket und den Ford Tourneo Titanium mit Irmscher Street-Tuning-Paket.

Neben den Fords stellen wir auch neue Partnerschaften auf Basis des beliebten vanexxt T6.1 vor. So präsentieren wir eine Highend-Offroad-Variante in Zusammenarbeit mit Delta 4v4 und einen stylischen Alltags-Allrounder für zwei in Kooperation mit Campermaker.

An unserem Stand präsentieren wir täglich spannende Neuigkeiten auf der "vanexxt Stage" und veranstalten ein großes Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen.

Besuche uns auf dem Caravan Salon Düsseldorf und erlebe Flexibilität und Style auf einem neuen Niveau. Wir freuen uns auf dich!

Original-Content von: vanexxt Gmbh, übermittelt durch news aktuell