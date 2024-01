vanexxt Gmbh

Die Zukunft des Campens: vanexxt enthüllt den revolutionären Ford Transit Custom V710 Ausbau

Stuttgart (ots)

Die vanexxt GmbH freut sich, die bevorstehende Markteinführung ihres brandneuen Fahrzeugs auf Basis des Ford Transit Custom V710 im Frühjahr 2024 bekannt zu geben. Mit einer Jahresproduktion von etwa 1000 Fahrzeugen setzt der Ford Transit Custom V710 in Verbindung mit unserem vanexxt-Ausbau neue Maßstäbe für Flexibilität und Vielseitigkeit im CamperVan Markt. Dieses Fahrzeug wurde unter dem Motto "The flexible you" entwickelt und bietet eine beispiellose Individualisierungsplattform. Unsere Kunden haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug nicht nur einmalig, sondern kontinuierlich nach ihren Wünschen anzupassen.

Durch die innovative Kombination von am Boden angebrachten Airlineschienen und einer modularen Bauweise können Kunden ihr Fahrzeug situativ den eigenen Wünschen anpassen. Dies ist nicht nur durch die Verwendung unserer eigenen Module möglich, sondern auch durch Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen, darunter Würth und BaBum, die Module für Camping, Handwerk, Motorräder und Fahrräder anbieten. Außerdem können Kunden innerhalb weniger Minuten aus einem 2 Sitzer einen 7 Sitzer machen. Der Ford Transit Custom V710 setzt somit den Maßstab für flexible Camper-Fahrzeuge und wird in Zukunft die bevorzugte Basis für Modulhersteller sein.

"Unser Ziel mit dem Ford vanexxt V710 ist es, unseren Kunden uneingeschränkte Entscheidungsfreiheit zu geben, ob sie vanexxt-Module und/oder Module unserer Partner erwerben möchten. Dies ist vergleichbar mit der Kaffeebranche. Wir bieten die beste Kaffeemaschine und der Kunde entscheidet, welchen Kaffee er genießen möchte.", sagt Co-Founder Laurenz Krieger von vanexxt GmbH.

Der Ford Transit Custom V710 wird in zwei verschiedenen Motorisierungen angeboten: Einmal mit Allradantrieb und 170 PS Automatik und einmal mit Frontantrieb und 136 PS Automatik. Das Fahrzeug ist in allen von Ford angebotenen Farben erhältlich.

Unser Vertrieb erfolgt über ein exklusives Händlernetzwerk, das kontinuierlich in ganz Europa ausgebaut wird. Besuchen Sie uns daher gerne an unserem Messestand in Halle 8, Stand 8B53, wo wir Ihnen unser neuestes Fahrzeug präsentieren möchten.

Für weitere Informationen und Anfragen kontaktieren Sie bitte: Pascal Chylla, Head of Marketing, unter der E-Mailadresse pascal.chylla@vanexxt.de oder telefonisch unter +49 9544 8603743.

Über vanexxt GmbH:

Camping auf dem #nexxtlevel! Bei vanexxt definieren wir das Campen völlig neu. Als Pioniere in der Campingbranche sind wir Entwickler und Hersteller der flexibelsten Camper Vans und Wohnkabinen weltweit. Mit mehr als 2000 jährlichen Fahrzeugausbauten gehören wir zu den größten Herstellern Europas in der Urban Van Klasse. Dabei steht für uns stets eines im Vordergrund: "Das Fahrzeug muss sich in jeder Situation auf den Kunden anpassen und nicht der Kunde an das Fahrzeug!" #nexxtlevel

