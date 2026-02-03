Fachzentrum Finanzen GmbH

Dieter Homburgs Fachzentrum Finanzen auf Platz 1: Deutschlands wachstumsstärkster Finanzdienstleister kommt aus Lippstadt

Bild-Infos

Download

Lippstadt (ots)

Das Fachzentrum Finanzen GmbH unter der Leitung von Klaus Dieter Homburg wurde von FOCUS-Business und Statista als Wachstumschampion 2026 ausgezeichnet und belegt Platz 1 unter allen Finanzdienstleistern in Deutschland. Mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 55 Prozent pro Jahr und einem Umsatzanstieg von 813.000 Euro (2021) auf über 3 Millionen Euro (2024) zählt das Unternehmen zu den dynamischsten Finanzdienstleistern Deutschlands.

Zur Auszeichnung: FOCUS-Business Artikel

Zur Branchenübersicht: Ranking Finanzdienstleistungen

„Ich habe das Fachzentrum Finanzen gegründet, weil ich die Schieflagen der Branche nicht länger mittragen wollte – intransparente Vergleiche, Marketingversprechen statt Fakten und kaum echte Aufklärung. Heute zeigt sich: Ehrlichkeit und Daten schlagen Marketing. Dass wir heute Platz 1 in Deutschland belegen, ist für mich kein Zufall, sondern ein Signal: Nachhaltiges Wachstum entsteht, wenn Menschen wirklich verstehen, was sie kaufen“, erklärt Klaus Dieter Homburg, Gründer und Geschäftsführer.

Seit der Gründung 1999 hat sich das Unternehmen von acht Mitarbeitenden (2021) auf 18 Beschäftigte (2024) fast verdoppelt. Heute betreut das Fachzentrum Finanzen über 5.000 Kunden europaweit, insbesondere in den Bereichen private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Pflegeabsicherung und Altersvorsorge. Neben der Unabhängigkeit als Versicherungsmakler setzt Homburg auf datenbasierte Tarifanalysen, digitale Prozesse und nachhaltige Kundenbeziehungen.

„Viele Menschen wissen gar nicht, wie groß die Unterschiede in den Krankenversicherungsbeiträgen über Jahrzehnte wirklich sind. Unsere Mission ist es, genau das transparent zu machen – unabhängig, rechnerisch und nachvollziehbar. Das ist Aufklärung, kein Vertrieb“, betont Homburg.

Klaus Dieter Homburg ist seit über 25 Jahren privat krankenversichert, Buchautor (Altersvorsorge für Dummies) und regelmäßiger Experte in den Medien, unter anderem bei FOCUS Online, SPIEGEL, ZDF Frontal21 und vielen weiteren Medien. Seine Haltung: „Man kann nur glaubwürdig beraten, wenn man die Systeme aus eigener Erfahrung kennt – mit allen Höhen und Tiefen.“ Mit dieser Kombination aus Erfahrung, Transparenz und technologischem Anspruch steht Homburg beispielhaft für eine neue Generation unabhängiger Finanzberater, die Klartext sprechen und Menschen befähigen, ihre Absicherung wirklich zu verstehen.

Über Fachzentrum Finanzen GmbH:

Die Fachzentrum Finanzen GmbH mit Sitz in Lippstadt ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler, spezialisiert auf private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeits- und Pflegeabsicherung sowie Altersvorsorge. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und betreut heute über 5.000 Kunden deutschlandweit. Mehr Informationen unter: https://www.dieterhomburg.de/

Original-Content von: Fachzentrum Finanzen GmbH, übermittelt durch news aktuell