Vanessa Mai und Amazon launchen exklusiven Christmas Sweater in limitierter Auflage

München (ots)

Der von Vanessa Mai gemeinsam mit Amazon designte Christmas Sweater ist ab morgen, dem 10.12., um 14:00 Uhr exklusiv auf Amazon.de erhältlich. Der limitierte Pullover greift die festliche Stimmung ihres Amazon Music Original Songs "Christmas in this Room" auf und kombiniert royales Blau, zarte Rosatöne und funkelnde Akzente zu einem modernen Winter-Look.

Der Sweater erscheint in zwei Varianten - Short und Long - zum Preis von 49 Euro und ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Die Kampagne rund um den limitierten Sweater unterstützt die Fördergemeinschaft kinderherzen e. V., die sich für herzkranke Kinder in Deutschland und weltweit engagiert.

"It's Christmas time - voller Glitzer, Liebe und gemütlicher Momente! Ich wünsche euch eine festliche Zeit mit allem, was das Herz erwärmt. Und vielleicht bringt mein Christmas Sweater und mein neuer Weihnachtssong "Christmas in this Room" ein bisschen Extra-Glow in eure Feiertage." - Vanessa Mai

Hier geht es zum Christmas Sweater von Vanessa Mai und Amazon: Amazon.de.

Die ausführliche Pressemitteilung finden Sie unter Aboutamazon.de.

