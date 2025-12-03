Amazon Deutschland Services GmbH

Von der Sockenschublade zur Waschmaschine: So gut verstecken die Deutschen ihre Weihnachtsgeschenke

Berlin (ots)

Eine neue Umfrage im Auftrag von Amazon zeigt: Ein Drittel der Deutschen hat Geschenke schon so gut versteckt, dass sie sie nicht rechtzeitig zum Fest wiedergefunden haben.

Zwei Drittel der deutschen Verbraucher:innen haben ein Weihnachtsgeschenk schon vor Heiligabend entdeckt.

Immer mehr Amazon-Produkte kommen in ihrer Originalverpackung. Wir geben Tipps, damit die Überraschung an Weihnachten trotzdem gelingt.

Die Deutschen sind wahre Meister darin, Geschenke kreativ zu verstecken - das zeigt eine aktuelle Umfrage unter mehr als 2.000 deutschen Verbraucher:innen im Auftrag von Amazon. Ein Drittel der befragten Deutschen (32 %) hat Weihnachtsgeschenke schon so gut versteckt, dass diese erst nach dem Fest wiedergefunden wurden. Von Sockenschubladen (12 %), Koffer (11 %), Wäschekörbe (6 %) bis hin zu Waschmaschinen oder Wäschetrocknern (2 %) - die unterschiedlichsten Orte dienen der Wahrung der Überraschung.*

Gleichzeitig haben zwei Drittel der deutschen Verbraucher:innen ein Geschenk schon einmal vor dem Weihnachtsfest entdeckt - mehr als ein Drittel fühlte sich daraufhin schuldig oder enttäuscht. Die perfekte Überraschung an Heiligabend braucht also die richtige Planung.

Doch nicht nur das Verstecken zu Hause ist eine Herausforderung - auch die Zustellung von Geschenken kann die Überraschung gefährden. Mittlerweile wird jede zweite Amazon-Bestellung ohne klassischen Karton oder direkt in der Originalverpackung des Herstellers geliefert. Das bedeutet weniger Verpackungsmüll zum Recyceln - und hat seit 2015 geholfen, mehr als 4 Millionen Tonnen Verpackungsmaterial einzusparen. Allerdings kann dies auch bedeuten, dass die Geschenke schon bei der Lieferung gesehen werden. Wer also ein Geschenk für jemanden kauft, mit dem man zusammenlebt und der bei der Lieferung zu Hause sein könnte, kann einfach das Kästchen an der Kasse ankreuzen, um eine kostenlose Amazon-Verpackung hinzuzufügen und die Überraschung zu bewahren.

Thais Blumer, Leiterin nachhaltigere Verpackungen in Europa, erklärt: "Wir sind stolz darauf, dass mittlerweile mehr als die Hälfte aller Amazon-Bestellungen in Europa mit reduzierter, recycelbarer Verpackung oder nur mit einem Versandlabel verschickt werden - so helfen wir unseren Kund:innen, Unordnung zu vermeiden und Abfall zu reduzieren. Für besondere Überraschungen, die etwas mehr Diskretion erfordern, besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, beim Kauf eine zusätzliche Amazon-Verpackung hinzuzufügen."

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie:

Kreative Verstecke: Laut der Umfrage sind die häufigsten Verstecke für Weihnachtsgeschenke in Deutschland in Kleiderschränken bzw. Schränken (50 %), unter dem Bett (26 %), hinter Büchern im Regal (16 %), auf dem Dachboden (12 %) oder in der Sockenschublade (12 %), gefolgt von Koffern (11 %), der Garage (9 %), Schuhkartons (8 %) und sogar Wäschekörbe (6 %). 2 % der Befragten geben an, Weihnachtsgeschenke im Gefrierschrank, in der Mikrowelle, in Müslischachteln oder in Waschmaschinen/Wäschetrocknern zu verstecken.

32 % haben Geschenke schon einmal so gut versteckt, dass sie sie erst nach Weihnachten wiedergefunden haben. Überraschung verdorben: Während 65 % zugeben, ein Geschenk vorzeitig entdeckt zu haben, geben 37 % an, dass sie sich dadurch enttäuscht oder schuldig gefühlt haben.

Während 65 % zugeben, ein Geschenk vorzeitig entdeckt zu haben, geben 37 % an, dass sie sich dadurch enttäuscht oder schuldig gefühlt haben. Schuldgefühle wegen Verpackungsmüll: 61 % haben Schuldgefühle wegen des übermäßigen Verpackungsmülls zu Weihnachten.

61 % haben Schuldgefühle wegen des übermäßigen Verpackungsmülls zu Weihnachten. Nachhaltigere Verpackungen: Deutsche Verbraucher:innen nutzen gerne nachhaltigere Alternativen zum Verpacken ihrer Geschenke: Zwei von fünf Befragten (40 %) haben bereits Versandkartons oder braunes Papier wiederverwendet, 30 % haben Zeitungen oder Zeitschriften verwendet und 16 % haben Geschenke in Schals, Taschentücher, Landkarten oder Poster eingepackt. Jede:r Zehnte (13 %) hat sogar Alufolie verwendet!

Beliebte Geschenke, die in Originalverpackung ankommen können:

Prime-Mitglieder können auch die Funktion "Amazon Liefertag" nutzen und einen Tag wählen, an dem die beschenkte Person nicht zuhause ist. Auch dadurch kann die Überraschung gewahrt werden.

Das Programm "Ohne zusätzliche Amazon-Verpackung versendet" ist Teil der umfassenden Bemühungen von Amazon, Abfall in allen unseren Geschäftsbereichen zu begrenzen. Durch den Versand von Artikeln in recyclebaren Verpackungen mit der richtigen Größe - oder, wenn möglich, nur in der Verpackung des Herstellers - trägt Amazon dazu bei, unnötige Materialien und die Menge an Verpackungsmaterial zu reduzieren, die Kunden zu Hause recyceln müssen. Seit 2019 wurden mehr als 1 Milliarde Sendungen ohne zusätzliche Amazon-Verpackung verschickt, die in der Originalverpackung des Produkts mit nur einem Versandlabel versehen ankamen.

Lesen Sie mehr darüber, wie Amazon seine Verpackungen kontinuierlich verbessert.

*Alle Zahlen stammen aus einer Umfrage unter 2.074 Erwachsenen im Alter von 16 bis 64 Jahren in Deutschland und wurde von Kantar zwischen dem 23. Oktober und dem 3. November 2025 durchgeführt.

Über Amazon

