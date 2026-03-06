PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Auftakt in Mailand und Cortina: Paralympics rücken Parasport in den Mittelpunkt

Berlin (ots)

Mit dem heutigen Auftakt der Paralympischen Spiele in Mailand und Cortina beginnt eines der wichtigsten internationalen Sportereignisse dieses Jahres. Die Wettbewerbe zeigen eindrucksvoll, welche Strahlkraft inklusiver Sport besitzt und wie sehr die Paralympics zur Sichtbarkeit des Parasports beitragen.

Sonja Eichwede,stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion:

"Die Paralympischen Winterspiele sind weit mehr als ein Sportgroßereignis - sie stehen für Vielfalt, Leistungsstärke und echte Teilhabe. Gerade nach den Olympischen Spielen ist es wichtig, dass die Aufmerksamkeit nun den Athletinnen und Athleten des Parasports gehört. Ihre Leistungen und ihre Entschlossenheit verdienen Sichtbarkeit und Anerkennung auf der großen internationalen Bühne. Die Paralympics zeigen eindrucksvoll, wie Inklusion im Sport gelingen kann - im Spitzensport genauso wie für die vielen Menschen, die sich davon inspirieren lassen."

Jürgen Coße, Fachpolitiker der SPD-Bundestagsfraktion:

"Die zweitgrößte deutsche Mannschaft in der Geschichte der Paralympischen Spiele wird in Mailand und Cortina an den Start gehen, mehr Athletinnen und Athleten waren nur 1994 in Lillehammer dabei. Zudem sind wir in fünf von sechs Sportarten vertreten. Das zeigt, dass Sportlerinnen und Sportler sowie die Trainerinnen und Trainer im deutschen Parasport herausragende Arbeit leisten. Neben dem Fokus auf die sportlichen Höchstleistungen zeigt sich Team D zudem solidarisch mit der ukrainischen Delegation und verzichtet auf die Teilnahme an der Eröffnungsfeier, was wir für ein tolles Signal halten. Wir freuen uns auf die Erfolge unserer Athletinnen und Athleten und wünschen allen Teilnehmenden großartige Spiele."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle -

Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 06.03.2026 – 10:22

    Neues Gesetz stärkt Ferienangebote und entlastet Familien

    Berlin (ots) - Der Bundestag beschließt am 06. März 2026 ein Gesetz zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien. Angebote der öffentlichen und anerkannten freien Träger der Jugendhilfe sollen während der Ferien unmittelbar den Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung erfüllen. Jasmina Hostert, bildungspolitische Sprecherin: "Das ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:55

    Gleichstellung ist unsere Stärke

    Berlin (ots) - Der 8. März ist der Internationale Frauentag. Er erinnert uns daran: Gleichstellung ist nicht selbstverständlich, Gleichstellung muss erkämpft werden. Jasmina Hostert, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion: "Frauen haben ein Recht auf Gleichstellung - und das in allen Lebensbereichen. Nach wie vor übernehmen Frauen den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit. Hier gibt es ein strukturelles Problem, das endlich gelöst werden muss. Mit der ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 17:33

    Völkerrecht verteidigen, weitere Eskalation verhindern

    Berlin (ots) - Die anhaltende Bedrohung und Unterdrückung der iranischen Zivilbevölkerung sowie die regionale Eskalation mit weitreichenden Konsequenzen für die Weltwirtschaft sind weiter Grund zur Sorge. Es zeigt, wie dringend wir am Völkerrecht festhalten müssen. Eine sichere und stabile Welt ist keine, in der nur noch das Recht des Stärkeren gilt. Siemtje Möller, stellvertretende Fraktionsvorsitzende: "Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren