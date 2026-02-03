LEONINE Studios

Exklusiver Einblick in die Welt der Highend-Supercars und ihrer Macher: Brandneue Doku-Reality-Serie "BRABUS: One Second Wow" startet am 26. Februar bei Prime Video

Köln/Bottrop (ots)

BRABUS CEO und Eigentümer Constantin Buschmann und seine Partnerin Mili Umicevic stehen im Mittelpunkt der ersten Staffel der 6-teiligen Serie

Innovatives Format verbindet die Intensität einer Unternehmensdokumentation mit der erzählerischen Dynamik globaler Lifestyle-Reality-Serien, gewährt zugleich seltene Einblicke in das private Leben der Macher und bietet eine genreübergreifende Kombination aus Highend-Supercars und exklusivem Luxusleben

Produziert von i&u Studios, einem Unternehmen der LEONINE Studios, in Kooperation mit der international renommierten deutschen Luxusmarke BRABUS

Im 140. Jubiläumsjahr des Automobils erwartet Auto-Enthusiasten am 26. Februar 2026 ein besonderes Highlight bei Prime Video: Die neue sechsteilige Reality-Doku-Serie "BRABUS: One Second Wow" gewährt noch nie dagewesene Einblicke in die Welt der Highend-Supercars der Luxusmarke BRABUS und ins Privatleben ihrer Macher. Immer weiter, immer besser, immer schneller - die Anforderungen von CEO Constantin Buschmann an die Firma und auch an sich selbst sind hoch gesteckt. Die innovative Serie zeigt berufliche ebenso wie ganz private Einblicke in die Höhen und Tiefen hinter der Unternehmens- und Unternehmergeschichte und startet bei Prime Video zeitgleich in fünf Ländern, darunter Deutschland, den USA, UK, Australien und Kanada. Die Serie verbindet die Intensität einer Unternehmensdokumentation mit der erzählerischen Dynamik globaler Lifestyle-Reality-Formate: Dafür wurde an diversen Schauplätzen wie Los Angeles, Mailand, Cannes, Dubai sowie in der Unternehmenszentrale in Bottrop gedreht. Verantwortlich für die Produktion zeichnet i&u Studios, ein Unternehmen der LEONINE Studios, in Partnerschaft mit BRABUS. BRABUS ist eine weltweit führende deutsche Luxusmanufaktur aus dem Herzen des Ruhrgebiets, die seit 1977 Enthusiasten in über 100 Ländern mit exklusiven Produkten wie Highend-Supercars, Motorrädern und Booten sowie individueller Automobilveredelung und technischem Design begeistert.

Im Mittelpunkt der Serie stehen Constantin Buschmann, der als junger CEO und Eigentümer das Lebenswerk seines Vaters Bodo Buschmann fortführt und gemeinsam mit seinem Team das Familienunternehmen in zweiter Generation in die Zukunft leitet. Die Serie begleitet Constantin und seine Partnerin Mili Umicevic dabei, wie sie als Power-Couple die Herausforderung meistern, gemeinsames Arbeiten, Markenkult und Privatleben in Einklang zu bringen, und gewährt dabei persönliche Einblicke jenseits des BRABUS-Showrooms. "BRABUS: One Second Wow" bietet einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen einer globalen Luxusmarke und auf die Menschen dahinter - zwischen harter Arbeit, hohem Druck, Jetset-Alltag und internationalen Events von Beverly Hills bis Mailand. Mit dabei sind einige BRABUS-Celebrity-Kunden und Geschäftspartner aus Europa und den USA.

Constantin Buschmann, CEO und Eigentümer BRABUS: "Stell Dir vor, Du gibst seit Jahren 150 Prozent Vollgas, um ein echtes Unternehmen in die Zukunft zu führen, in dem es tatsächlich jeden Tag um die Wurst geht, wo Du mit Deinem Team am Ende jeden Monats Familien ernähren musst und für das schon Dein Vater alles gegeben hat. Knapp 50 Jahre Geschichte, Geschäfte von Bottrop bis Los Angeles, tausende Meinungen, schlaflose Nächte und x Dinge, zu denen Du als Geschäftsführer verpflichtet bist - inklusive. Und auf einmal sind jeden Tag Kameras dabei und jemand sagt: Aber wenn wir hier schon drehen, dann könntet ihr doch auch als Paar noch ein paar private Momente teilen... Völlig klar - was kann da schon schiefgehen?"

Mili Umicevic, Creative Director BRABUS: "Meine Arbeit beginnt dort, wo Ideen noch keine Form haben. Von unseren exklusiven Fashion-Kollektionen bis hin zu den Fahrzeugen, die wir bei gigantischen Events wie der BRABUS Signature Night präsentieren, gebe ich der Marke neue kreative Impulse. One Second Wow zeigt, was alles dahintersteckt: wie internationale Trends und neue ästhetische Welten entstehen, wie sich die Lebensstile unserer Kunden in Design übersetzen und wie Constantin und ich die Marke BRABUS für neue Zielgruppen und Communities öffnen, inklusive der harten Realität hinter dem Glamour. Wir zeigen, was es bedeutet, wenn aus der Work-Life-Balance immer wieder eine Work-Work-Balance wird."

Christian Meinberger, Produzent der Serie und Chief Digital Officer der LEONINE Studios: "Mit BRABUS: One Second Wow erzählen wir nicht nur die Geschichte einer modernen deutschen Luxusmarke, sondern eröffnen einen neuen Zugang zu der Welt hinter BRABUS. Bei der Produktion sind wir besonders stolz auf die hybride Erzählweise, die wir mit dieser Serie etablieren. Dieses neuartige Doku-Reality-Format verbindet die Tiefe einer brand-driven Dokumentation mit der unmittelbaren Nähe und Leichtigkeit einer personality-driven Lifestyle-Serie. So entsteht das Porträt eines echten, eigentümergeführten Unternehmens - mit all seinen Facetten, so offen und nahbar wie noch nie zuvor."

Über die Serie:

Vom Familienunternehmen zur globalen Luxusmarke: Diese neuartige 6-teilige Doku-Reality-Serie bietet exklusive und noch nie dagewesene Einblicke in eine der angesagtesten Lifestyle-Marken Deutschlands

Authentisch, mutig, echt: "BRABUS: One Second Wow" - zugleich Titel der Serie und Mission von BRABUS - begleitet die Luxusmarke aus dem Ruhrgebiet auf ihrer spannenden Reise zwischen unternehmerischem Erfolg und globalem Jetset. Das Familienunternehmen mit 500 Mitarbeitern öffnet die Türen zu den bislang verborgenen Schaltzentralen kreativen Schaffens - dem, wie sie es nennen, Geburtsort des WOW. Legendär für extravagante und leistungsstarke Designs in immer neuen Produktkategorien - von Supercars über Boote bis hin zu Motorrädern - gewähren die Protagonisten persönliche und zugleich unternehmerische Einblicke wie nie zuvor.

Wer steht hinter dem Erfolg? CEO und Eigentümer Constantin Buschmann bringt die Firma immer weiter nach vorne. Partnerin Mili Umicevic sorgt als Creative Director mit kreativem Feuer, einer Extraportion Glamour und einer unverwechselbaren weiblichen Perspektive in einer männerdominierten Arbeitswelt für frischen Wind auf der Unternehmensagenda. Gemeinsam balanciert das Power-Couple den Jetset-Business-Alltag, internationale Reisen von Beverly Hills bis Mailand, offizielle Kundentermine - und sehr private Momente.

Während draußen neue Märkte erschlossen werden, arbeitet das Engineering-Team um CTO und Entwicklungschef Jörn Gander in Deutschland fieberhaft an innovativen Projekten - an Land wie zu Wasser. Alles kulminiert im jährlichen Mega-Event der Branche: der hauseigenen Fashionshow für Supercars, bei der die nächste BRABUS-Kollektion enthüllt wird - vor über 1000 Gästen aus aller Welt, darunter VIP-Kunden, Celebrities und Medien.

Je näher der große Tag rückt, desto stärker wächst der Druck auf das gesamte Team. Droht die Belastung zu groß zu werden? Was braucht es wirklich, um erfolgreich zu sein, wenn die Work-Life-Balance einmal wieder vom Arbeitsalltag überrollt wird? Hinter den Kulissen offenbaren sich persönliche Opfer, Mut und Krisen - und ein besonderer Teamspirit. Und am Ende steht die Frage: Welchen Preis muss man für den Erfolg wirklich zahlen - und ist er es wert?"

BRABUS: One Second Wow" ist eine Produktion von i&u Studios. Produzent der Serie ist Christian Meinberger, als Executive Producer fungiert Philip Grabow. Regie führt Martina Hänsel ("Star Kitchen", "Born for This").

Über BRABUS

BRABUS ist eine weltweit führende Luxusmarke aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Seit 1977 ist BRABUS bei Enthusiasten in über 100 Ländern für die Entwicklung von Highend-Supercars, Booten, Motorrädern und zahlreichen Designprodukten sowie als Experte für Automobilveredelung bekannt. Das Unternehmen umfasst ein diverses Produktportfolio, das vom charakteristischen Leitbild von BRABUS "1-Second-Wow" geprägt ist. Als internationale Lifestyle-Marke setzt BRABUS auf Innovation durch modernste Technologie, kompromisslose Liebe zum Detail und die Verwendung ausschließlich hochwertigster Materialien - und greift dabei auf fast fünf Jahrzehnte Erfahrung zurück, um maximale, maßgeschneiderte Individualität zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brabus.com.

Über LEONINE Studios

LEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Das Unternehmen arbeitet mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schafft Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.

Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. LEONINE Studios produziert Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.

Die Produktionsmarken der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken beetz brothers film production | hyperbole | i&u Studios | LEONINE Documentaries | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film | Toon2Tango.

LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.

LEONINE Studios ist Teil der Mediawan Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.leoninestudios.com.

Über i&u Studios

i&u Studios produziert erfolgreiche, preisgekrönte Informations- und Unterhaltungsformate für die größten Streamingdienste, Mediatheken und TV-Sender Deutschlands sowie innovativen Content für Markenpartner und digitale Plattformen.

Zum Portfolio von i&u Studios gehören große Entertainmentformate wie Deutschlands erfolgreichste Samstagabendshow KLEIN GEGEN GROSS oder die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete TEDDY TECLEBRHAN SHOW sowie beliebte Informationsprogramme wie STERN TV, RONZHEIMER -WIE GEHT'S, DEUTSCHLAND?, STERBEN FÜR ANFÄNGER und FAKE TRAIN.

i&u Studios gehört zu den führenden Produktionsunternehmen von Creator-Formaten, u.a. mit Top-Creators wie Knossi, Papaplatte, Julia Beautx, Rezo und MontanaBlack. Mit BREAKING LAB betreibt i&u Studios gemeinsam mit Creator Jacob Beautemps einen reichweitenstarken YouTube-Wissenskanal. Im Segment Branded Entertainment hat u.a. der mehrfach ausgezeichnete, starke YouTube-Kanal MACH MAL MIT OBI Maßstäbe gesetzt.

i&u Studios ist ein Unternehmen der LEONINE Studios und Teil der Mediawan Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter iustudios.de.

