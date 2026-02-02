LEONINE Studios

Neuer Horrorschocker von "The Nun"-Regisseur Corin Hardy/ Ab 7. Mai 2026 im Kino!

Eine Highschool-Clique um fünf Außenseiter findet eine mysteriöse aztekische Todes-Pfeife - nicht ahnend, dass ein grauenhafter Fluch auf ihr liegt. Wer auf der Pfeife spielt und einmal ihren furchterregend-schrillen Klang gehört hat, ruft den eigenen Tod auf den Plan und wird fortan von ihm gejagt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Die Teenager versuchen verzweifelt, dem Geheimnis der Pfeife auf die Spur zu kommen und ihrem eigenen Tod zu entkommen.

Nach dem erfolgreichen Schocker "The Nun" inszeniert Regisseur Corin Hardy mit WHISTLE einen Highschool-Horrorfilm um einen blutrünstigen aztekischen Mythos. Produziert von den Horror-Experten von "The Monkey" und "Longlegs", sind die Hauptrollen mit einem herausragenden Cast um Dafne Keen ("Star Wars: The Acolyte", "Deadpool & Wolverine"), Sophie Nélisse ("Yellowjackets"), Percy Hynes White ("Wednesday"), Nick Frost ("Drachenzähmen leicht gemacht", "Timestalker"), Ali Skovbye ("Immer für dich da"), Sky Yang ("Rebel Moon") und Jhaleil Swaby ("Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping") besetzt.

