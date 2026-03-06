SPD-Bundestagsfraktion

Neues Gesetz stärkt Ferienangebote und entlastet Familien

Berlin (ots)

Der Bundestag beschließt am 06. März 2026 ein Gesetz zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien. Angebote der öffentlichen und anerkannten freien Träger der Jugendhilfe sollen während der Ferien unmittelbar den Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung erfüllen.

Jasmina Hostert, bildungspolitische Sprecherin:

"Das Gesetz ist klein im Umfang, aber groß in seiner Wirkung. Es stärkt bewährte Strukturen der Jugendarbeit und schafft verlässliche Lösungen für Familien in den Ferien.

Gerade in den Ferien bietet Jugendarbeit Kindern wichtige Räume für Erholung, freie Gestaltung, Eigenständigkeit und soziales Lernen. Viele Eltern - ob im Schichtdienst, im Gesundheitswesen, im Einzelhandel oder bei der Polizei - brauchen in den Ferien zuverlässige und flexible Angebote, um Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können. Der Bedarf an Ferienbetreuung wächst seit Jahren kontinuierlich; das neue Gesetz unterstützt gezielt an dieser Stelle.

Viele Angebote - Ferienfreizeiten, Tagesangebote, Kultur- und Sportprojekte - sind vor Ort fest verankert und werden seit Jahren gut angenommen. Für viele Kommunen sind sie ein unverzichtbarer Baustein einer verlässlichen Ferienbetreuung. Mit dem Gesetz erkennen wir den von Ländern und Kommunen geforderten gesetzlichen Klarstellungsbedarf an. Wir eröffnen Kommunen bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs größere Gestaltungsspielräume und binden freie Träger der Jugendarbeit ein.

Mit diesem Gesetz gehen wir einen weiteren Schritt hin zu moderner Ganztagsbildung, echter Chancengleichheit und alltagsnaher Familienpolitik."

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell