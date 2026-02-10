PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Konsequent gegen Gewalt im Alltag

Konsequent gegen Gewalt im Alltag
  • Bild-Infos
  • Download

Berlin (ots)

Die am 10. Februar veröffentlichte Dunkelfeldstudie "Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag" (LeSuBiA) zeigt in dramatischer Deutlichkeit: Gewalt in Deutschland ist massiv - und bleibt in der überwältigenden Mehrheit unangezeigt. Frauen, junge Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und LSBTIQ*-Personen sind besonders betroffen.

Jasmina Hostert, Sprecherin der AG BFSFJ:

"Die SPD-Bundestagsfraktion sieht dringenden Handlungsbedarf: Wenn 19 von 20 Gewalttaten in Partnerschaften nicht angezeigt werden, ist das kein individuelles Schweigen, sondern ein strukturelles Versagen. Betroffene brauchen Schutz und Täter müssen konsequent verfolgt werden.

Wir unterstützen deshalb das geplante Gewalthilfegesetz für ein bundeseinheitliches, verlässliches Schutzsystem, den konsequenten Ausbau von Frauenhäusern, Schutzräumen und Hilfestrukturen, verpflichtende Fortbildungen für Polizei und Justiz zu partnerschaftlicher und digitaler Gewalt, stärkere Prävention in Schulen, Jugendeinrichtungen und im digitalen Raum.

Die Studie belegt erneut, dass Gewalt immer auch Ausdruck struktureller Ungleichheit ist. Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich deshalb für verstärkte Maßnahmen gegen Sexismus, Rollenbilder und digitale Gewalt ein. Dass Jugendliche und junge Erwachsene - überwiegend Frauen - überdurchschnittlich häufig Opfer von Belästigung, digitaler Gewalt und K.O.-Tropfen werden, ist ein Warnsignal: Gewalt darf kein Bestandteil des Aufwachsens sein. Schutz beginnt nicht erst, wenn Gewalt passiert - sondern bevor sie entsteht.

Gewalt ist kein privates Problem, sondern ein Angriff auf Sicherheit, Freiheit und Gleichstellung. Die SPD-Bundestagsfraktion wird die Studienergebnisse nutzen, um den Schutz vor Gewalt in Deutschland grundlegend zu stärken - für alle Menschen."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle -

Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 05.02.2026 – 15:32

    Olympische Winterspiele 2026: 184 deutsche Athlet:innen kämpfen um Medaillen

    Berlin (ots) - Morgen werden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo offiziell eröffnet. Angeführt von Skispringerin Katharina Schmid und Eishockeyspieler Leon Draisaitl als Fahnenträger für Team Deutschland gehen 184 Athletinnen und Athleten an den Start. Wir drücken unserem Team fest die Daumen. Sonja Eichwede, stellvertretende ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:28

    Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland kommt

    Berlin (ots) - Der Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland ist zwischen den Koalitionspartnern geeint. Das sind gute Nachrichten bereits vor dem Beginn der Berlinale. Wir werden im Deutschen Bundestag eine gesetzliche Investitionsverpflichtung mit Öffnungsklausel beschließen und so den Filmstandort Deutschland nachhaltig und verlässlich stärken. Wiebke Esdar, stellvertretende Fraktionsvorsitzende: "Nach ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:21

    Effektivere Strafverfolgung innerhalb der EU

    Berlin (ots) - Am Donnerstag hat der Bundestag Regeln zur grenzüberschreitenden Sicherung und Herausgabe elektronischer Beweismittel in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union beschlossen. Damit wird die entsprechende EU-Richtlinie (EU) 2023/1544 und die Verordnung (EU) 2023/1543 umgesetzt. Mit diesem Gesetz können Behörden leichter auf digitale Beweismittel über mitgliedsstaatliche Grenzen hinweg zugreifen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren