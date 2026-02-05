PRESSEPORTAL Presseportal Logo

SPD-Bundestagsfraktion

Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland kommt

Berlin (ots)

Der Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland ist zwischen den Koalitionspartnern geeint. Das sind gute Nachrichten bereits vor dem Beginn der Berlinale. Wir werden im Deutschen Bundestag eine gesetzliche Investitionsverpflichtung mit Öffnungsklausel beschließen und so den Filmstandort Deutschland nachhaltig und verlässlich stärken.

Wiebke Esdar, stellvertretende Fraktionsvorsitzende:

"Nach langen Verhandlungen haben wir eine Lösung für den Filmstandort Deutschland gefunden, die beides vereint: einerseits Sender und Streamer verpflichtet, einen gesetzlich festgelegten Anteil ihrer Umsätze in deutsche und europäische Produktionen zu investieren. Andererseits wird eine Opt-Out-Regelung die Möglichkeit für Vereinbarungen eröffnen, wenn Streamer oder Sender darüber hinausgehende Investitionen tätigen möchten. Es geht um die einfache Frage der Fairness: Wer hier Gewinne macht, muss auch hier Verantwortung übernehmen.

Die Rolle der Filmförderanstalt (FFA) werden wir stärken. Mit einer transparenten und fairen Regelung zur Rechteteilung schaffen wir Verlässlichkeit für Produzentinnen und Produzenten und stärken sie nachhaltig. Wir sorgen mit unserem Kompromiss für stabile Investitionen, stärken die unabhängigen deutschen Produzentinnen und Produzenten. So sichern wir kreative Vielfalt ebenso wie Arbeitsplätze in Deutschland. Wir sorgen dafür, dass internationale Konzerne nicht nur konsumieren, sondern auch investieren. Kulturelle Vielfalt ist kein Nebenprodukt des Marktes - sie braucht klare Leitplanken.

Wir freuen uns, dass wir unmittelbar vor Beginn der Berlinale in der kommenden Woche ein so wichtiges Signal für die deutsche Filmbranche und den Standort Deutschland setzen können."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle-

Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

  • 30.01.2026 – 09:21

    Effektivere Strafverfolgung innerhalb der EU

    Berlin (ots) - Am Donnerstag hat der Bundestag Regeln zur grenzüberschreitenden Sicherung und Herausgabe elektronischer Beweismittel in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union beschlossen. Damit wird die entsprechende EU-Richtlinie (EU) 2023/1544 und die Verordnung (EU) 2023/1543 umgesetzt. Mit diesem Gesetz können Behörden leichter auf digitale Beweismittel über mitgliedsstaatliche Grenzen hinweg zugreifen. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:14

    Klare Antwort auf neue Bedrohungslagen - mehr Sicherheit bei schwersten Straftaten

    Berlin (ots) - Der Bundestag hat in 2./3. Lesung die Umsetzung der europäischen Vorgaben zur Terrorismusbekämpfung beschlossen. Mit der Reform werden Vorbereitungshandlungen zu terroristischen Anschlägen neu strukturiert und maßvoll erweitert, Strafrahmen bei Spionagetätigkeiten angehoben, Ermittlungsbefugnisse angepasst und neue Tatmittel bei der Vorbereitung ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:35

    Ein handlungsfähiger Staat braucht ein starkes Parlament - auch in Krisenzeiten

    Berlin (ots) - Daniel Rinkert, zuständiger Berichterstatter: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Daniel Rinkert, Mitglied der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie, hebt mit Blick auf die 14. Sitzung der Kommission am 29. Januar 2026 hervor, wie zentral eine klare und tragfähige Balance zwischen Exekutive und Legislative auch in Krisenzeiten ist. "Die ...

    mehr
