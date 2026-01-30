PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Klare Antwort auf neue Bedrohungslagen - mehr Sicherheit bei schwersten Straftaten

Berlin (ots)

Der Bundestag hat in 2./3. Lesung die Umsetzung der europäischen Vorgaben zur Terrorismusbekämpfung beschlossen. Mit der Reform werden Vorbereitungshandlungen zu terroristischen Anschlägen neu strukturiert und maßvoll erweitert, Strafrahmen bei Spionagetätigkeiten angehoben, Ermittlungsbefugnisse angepasst und neue Tatmittel bei der Vorbereitung terroristischer Straftaten erfasst.

Johannes Fechner, parlamentarischer Geschäftsführer und Justiziar:

"Mit diesem Gesetz setzen wir EU-Vorgaben konsequent um und erhöhen zugleich die Sicherheit in einem Bereich, der zu den schwersten Straftaten überhaupt zählt. Die Anhebung des Strafrahmens bei Spionagetätigkeiten ist eine notwendige und klare Reaktion auf die veränderte Bedrohungslage - insbesondere durch staatlich gesteuerte Aktivitäten aus Russland.

Zugleich schließen wir eine wichtige Schutzlücke, indem wir gefährliche Werkzeuge ausdrücklich als Tatmittel bei der Vorbereitung terroristischer Straftaten aufnehmen. Wer Anschläge plant, soll frühzeitig gestoppt werden können - bevor Menschen zu Schaden kommen. Dafür brauchen unsere Sicherheitsbehörden zeitgemäße rechtliche Instrumente und angemessene Ermittlungsbefugnisse."

Carmen Wegge, rechtspolitische Sprecherin:

"Die Festnahme der mutmaßlichen russischen Spionin Ilona W. zeigt die zunehmende hybride Bedrohung für Deutschland. Ausländische Geheimdienste gehen immer stärker gegen Dissidenten vor. Deswegen schaffen wir eine neue Strafnorm, mit der Bedrohungen und Nötigungen im Auftrag eines fremden Staates strenger bestraft werden.

Sebastian Fiedler, innenpolitischer Sprecher:

"Unsere gesetzlichen Anpassungen sind ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig die Europäische Union längst für eine effektive Strafverfolgung geworden ist. Ein EU-weit harmonisierter Rechtsrahmen bei der Terrorbekämpfung hilft unseren Ermittlerinnen und Ermittlern sehr. Wir haben die Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden nun so erweitert, dass Anschlagspläne frühzeitig gestoppt und strafrechtlich verfolgt werden können."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle-

Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 28.01.2026 – 13:35

    Ein handlungsfähiger Staat braucht ein starkes Parlament - auch in Krisenzeiten

    Berlin (ots) - Daniel Rinkert, zuständiger Berichterstatter: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Daniel Rinkert, Mitglied der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie, hebt mit Blick auf die 14. Sitzung der Kommission am 29. Januar 2026 hervor, wie zentral eine klare und tragfähige Balance zwischen Exekutive und Legislative auch in Krisenzeiten ist. "Die ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:43

    Holocaust-Gedenktag: Erinnerung bewahren, Demokratie schützen

    Berlin (ots) - Am 27. Januar gedenken wir der Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch die NS-Diktatur. Angesichts schwindender Zeitzeugenschaft, wachsender Bedrohungen durch Hass und Desinformation sowie neuer digitaler Möglichkeiten steht die Erinnerungskultur vor einem Wandel. Mit einer neuen Gedenkstättenkonzeption setzt der Deutsche Bundestag ein klares Zeichen für eine zukunftsfähige, geschützte ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 16:54

    Patientenrechte stärken: mehr Sicherheit bei Behandlungsfehlern

    Berlin (ots) - Der 26. Januar ist der "Tag des Patienten". Die SPD-Bundestagsfraktion kämpft für mehr Rechte bei Behandlungsfehlern: Ein Härtefallfonds, geringere Beweisanforderungen und besserer Aktenzugang sollen Betroffenen schneller helfen. Das Ziel ist mehr Transparenz, Orientierung und Sicherheit im Gesundheitssystem. Dr. Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher: "Für die SPD-Bundestagsfraktion ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren