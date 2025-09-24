Kate Spade New York

KATE SPADE NEW YORK'S NEUE KAMPAGNE „SPARK SOMETHING BEAUTIFUL" BRINGT DAS IKONISCHE GEN Z „DUO" ICE SPICE UND CHARLI D'AMELIO ZURÜCK UND BEGRÜSST LAUFEY

New York (ots/PRNewswire)

Diese Gruppe von Frauen demonstriert die Kraft der Verbundenheit; sie verwandeln das Alltägliche in etwas Schöneres, wenn sie zusammen sind. An ihrer Seite: die vielseitige Duo-Tasche, die in den unendlichen Möglichkeiten des Lebens allgegenwärtig ist.

Kate Spade New York hat heute ihre globale Markenkampagne für den Herbst 2025 enthüllt, „Spark Something Beautiful," bringt das kultige Gen Z „Duo" der vierfach Grammy-nominierten Rapperin Ice Spice und der Tänzerin und vielseitigen Social-Media-Star Charli D'Amelio zurück und begrüßt die Grammy-prämierte Singer-Songwriterin Laufey und das Model Reign Judge . Die Kampagne, die das neue Kapitel der Marke unter der Leitung von CEO und Brand President Eva Erdmann einläutet, zeichnet sich durch eine frische Ästhetik und eine neue Vision aus, die darauf abzielt, die nächste Generation anzusprechen und die Magie zu feiern, die entsteht, wenn wir mit Freunden zusammen sind.

Vor der geschäftigen Kulisse von New York City folgen wir unserer Protagonistin, die auf sich allein gestellt ist ... bis sie sich einer Straßenkreuzung nähert. Als sich ihre Freunde zu ihr gesellen, verwandelt sich die Kreuzung in ein Fest, das zeigt, wie selbst ein kleiner Moment der Verbundenheit etwas Schönes auslösen kann.

„Wir bei Kate Spade New York glauben, dass es die kleinen gemeinsamen Momente sind, die das Leben wirklich verschönern", so Kaisy Mae O'Reilly, Senior Vice President of Marketing. „Wie die Duo Bag spiegeln auch unsere Kampagnensterne Einzigartigkeit und Vielseitigkeit wider - und strahlen doch gemeinsam am hellsten. Im Kern geht es bei dieser Kampagne darum, dass selbst die einfachsten Momente zu etwas Außergewöhnlichem werden können, wenn man füreinander da ist."

Die Kampagne stellt Laufey vor, dessen Witz, Charme und Kunstfertigkeit bei der Generation Z auf große Resonanz stößt, sowie die wiederkehrenden Kampagnenstars Ice Spice und Charli D'Amelio und das Model Reign Judge. Trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten spiegelt die Gruppe die Kraft der Verbindung wider (und die Vielseitigkeit des neuesten Helden von Kate Spade New York, the Duo Bag). Sie alle beweisen die Fähigkeit, das Alltägliche in etwas Außergewöhnliches zu verwandeln.

„In der Musik ging es mir schon immer um Verbindung - sei es mit dem Publikum bei einem Konzert oder mit den Menschen, die mir im Alltag am nächsten stehen", sagt Laufey. „Was mich an dieser Kampagne von Kate Spade New York gereizt hat, ist, wie sie die Schönheit dieser kleinen, gemeinsamen Momente einfängt. Ich liebe die Vorstellung, dass Freundschaft etwas so Einfaches wie das Überqueren einer Straße in etwas Magisches verwandeln kann - das entspricht wirklich meiner Sicht der Welt."

„Ich habe Kate Spade New York immer dafür bewundert, dass sie Designs kreiert, die kühn, universell und schick zugleich sind", sagt Ice Spice. „Es war ganz natürlich, an dieser Kampagne teilzunehmen, denn es geht um die Menschen, die Freude in unser Leben bringen und uns ein gutes Gefühl geben. Für mich sind das meine Freunde. Es ist kein Geheimnis, dass hinter jeder erfolgreichen Frau ihre Freundinnen stehen, die sie im Gruppenchat hochjubeln."

„Ich bin so glücklich, wieder mit Kate Spade New York zusammenzuarbeiten", sagt Charli D'Amelio. „Diese Kampagne zelebriert das Miteinander, und das bedeutet mir sehr viel, denn meine Freunde sind wirklich mein Rückhalt in allen Lebenslagen. In den hektischsten Momenten meiner Karriere sind sie es, die mich zu mir selbst zurückbringen und mich daran erinnern, was wichtig ist. Ich finde es toll, dass Kate Spade New York ein Licht auf die Tatsache wirft, dass das Leben besser ist, wenn wir zusammen sind."

Im Mittelpunkt der Herbstkampagne steht die Duo Bag- ein Multitasking-Essential, das für unendliche Möglichkeiten konzipiert wurde. Mit vier Tragemöglichkeiten (als Umhängetasche, Crossbody, Clutch oder Gürteltasche) ist Duo so vielseitig wie die Frauen, die sie tragen. Die Herbst-/Ferienkollektion 2025 bietet Duo in auffälligen Farben - Cashew Milk, Black, Leopard Multi, Dried Thyme, Lime Slice, Cinder Grey und Burnt Sage - sowie in weihnachtlichen Farbtönen wie Milk Glass, Red Jam, Leopard Haircalf und Nightshade. Die Preise liegen zwischen 298 und 348 $, und im Laufe der Saison werden immer wieder neue Modelle in den Geschäften und online erhältlich sein.

Die Herbstkollektion 2025 wird ab dem 23. September 2025 in den Geschäften von Kate Spade New York und online erhältlich sein, wobei die neuen Modelle im Laufe der Saison eingeführt werden. Die Kampagne wird ab demselben Tag auf allen Kanälen von Kate Spade New York gestartet und läuft bis Februar 2026.

Bilder und Video der Kampagne: KV-Bilder: HIER

:30 Hero Video: HIER

Credits: Direktor: Julien Vallée

Fotograf: Daniel Arnold

Kreative Strategie: Mandai Loop

Kreativagentur: Marcel

Produktionshaus: Wanda

Postproduktionshaus: Chemie

Musik: Amy McKnight - Rise Up Let's Go

Stylist: Leith Clark (Laufey & Reign Judge), Timothy Garcia (Ice Spice), Carlee Suzanne Barrow & Anabel Bentle (Charli D'Amelio)

Hair: Jenny Cho-Semple (Laufey), Araxi Lindsey (Reign Judge), Dionte Gray (Ice Spice), Laura Polko (Charli D'Amelio)

Makeup: Dana Delaney (Laufey und Reign Judge), Karina Orozco (Ice Spice), Akina Shimizu (Charli D'Amelio)

Nails: Yoko (Laufey und Reign Judge), Brittney Boyce (Charli D'Amelio)

kate spade new york Herbst 2025 lookbook: FLAT-LAY: HIER

AUF MODELL: HIER

Über Kate Spade New York: Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 mit einer Kollektion von sechs unverzichtbaren Handtaschen steht Kate Spade New York für Farbe, Witz, Optimismus und Weiblichkeit. Heute ist sie eine globale Lifestyle-Marke, die für Freude steht und saisonale Kollektionen von Handtaschen, Konfektionskleidung, Schmuck, Schuhen, Geschenken, Wohnaccessoires und mehr anbietet. Kate Spade New York ist bekannt für ihr reiches Erbe und ihre einzigartige Marken-DNA. Sie bietet einen unverwechselbaren Blickwinkel und zelebriert Gemeinschaften von Frauen auf der ganzen Welt, die ihren perfekt unvollkommenen Lebensstil leben. Kate Spade New York ist Teil des Markenhauses Tapestry.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2779137/Kate_Spade_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779138/Kate_Spade_Campaign.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779139/Kate_Spade_New_York_Campaign.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779140/Kate_Spade_New_York_Fall_2025_Campaign.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779141/Kate_Spade_Reign_Judge_and_Laufey.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779142/Kate_Spade_Reign_NY_Fall_2025_Campaign.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779143/Kate_Spade_Ice_Spice.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779144/Kate_Spade_Campaign_Assortment.jpg

