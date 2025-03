NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Bigband und John Hollenbeck für Deutschen Jazzpreis nominiert

Hamburg (ots)

Die Produktion "Colouring Hockets" der NDR Bigband mit dem US-amerikanischen Komponisten und Schlagzeuger John Hollenbeck ist für den Deutschen Jazzpreis 2025 in der Kategorie "Rundfunkproduktion des Jahres" nominiert worden. Der Deutsche Jazzpreis wird am 13. Juni im Kölner E-Werk verliehen.

"Große Themen und Komplexitäten, die den Verstand fesseln und den Geist anregen. Bei dieser Aufnahme trifft eine der originellsten Bigbands der Welt auf einen der begabtesten Komponisten des Jazz. Das Ergebnis ist fantastisch." So urteilte das renommierte Fachmagazin "Downbeat". Die innovative Qualität dieser außergewöhnlichen Kombination aus Perkussion-Quartett und Bigband hat sich in der Jazzwelt schnell herumgesprochen.

Hollenbeck und die NDR Bigband entzünden ein intelligentes Feuerwerk der Rhythmen, in dem vier Schlagwerker sich immer wieder am Klang der Bläser reiben: raffiniert und robust, mitreißend und höchst lebendig. "Ich sah, was eine Band mit einer traditionellen Instrumentierung machen könnte, ohne dass die Musik selber auch traditionell sein würde", stelle Hollenbeck fest und schuf Anklänge an Minimal Music, treibenden Swing und massive Bläserfronten, die von Perkussion getrieben werden. NDR Bigband Perkussionist Marcio Doctor hat dieses Programm kuratiert.

John Hollenbeck, geboren 1968 in Binghamton, Upstate New York, ist ein Mann des "und", einer der Qualitäten verbindet, Verwandtes und Konträres. Schlagzeuger und Komponist, Klangmaler und Rhythmuskonstrukteur, Jazz und moderne Komposition, Orchesterleiter und Kammermusikant. Als Hochschullehrer wirkte er elf Jahre lang in Berlin und seit 2016 in Montreal, ein musikalischer Weltenwanderer, der immer wieder mit den gleichen Begleitern auf seine Reisen geht. Nach Lehrjahren bei Bob Brookmeyer, einem der Großen im Bereich des modern konzipierten Jazz, machte er sich einen Namen mit seinem Claudia Quartet und den Kompositionen und Arrangements, die er u.a. für das Village Vanguard Orchestra, das Orchestre National de Jazz und sein eigenes Large Ensemble machte.

