Anlässlich des Jahrestags des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24.02.2025: Kindheit trotz Bomben, Angst und Terror

Drei Jahre nach Beginn der großflächigen Ausweitung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bleibt die soziale und humanitäre Lage katastrophal. Kinder, Jugendliche und Erwachsene leiden unter permanenten russischen Angriffen, Bombardierungen, Zerstörung, Angst und Tod. Flucht vor Angriffen, Hunger und Terror prägen noch immer den Alltag vieler Familien, hunderttausende Kinder werden durch dauerhaften Stress und enorme Belastungen traumatisiert. Gleichzeitig erleben wir, wie die Menschen in der Ukraine sich weiterhin den Angriffen widersetzen und ihren Alltag allen Widrigkeiten zum Trotz organisieren.

Terre des Hommes hat in den letzten drei Jahren insgesamt 78 Projekte in der Ukraine sowie für Geflüchtete in Deutschland und anderen Nachbarländern mit 22,5 Millionen Euro unterstützt. "Ein Schwerpunkt ist die psychosoziale Hilfe für kriegsbetroffene Kinder und ihre Familien. Therapeut*innen arbeiten mit Kindern, die durch die Bombardements stark verängstigt sind, nahe Angehörige verloren haben oder sich um Angehörige an der Front sorgen. Von den 19.546 nach Russland verschleppten Kindern konnten 388 zurückgeführt werden, gerade sie brauchen besondere psychische Unterstützung, um ihre gewaltsamen Erlebnisse aus den Umerziehungslagern zu bewältigen", sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes. "Hinzu kommt die direkte humanitäre Hilfe in Form von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen dringend gebrauchten Hilfsgütern. Auch Jugendzentren haben in unseren Projekten eine große Bedeutung, wie mir bei meinem Besuch vor Ort klar wurde. Dort können sich junge Menschen treffen und über ihre Erfahrungen, Hoffnungen und Wünsche sprechen. Wir erleben in den geförderten Projekten immer wieder, wie mutig und stark die Kinder sind."

Wie in allen Projekten weltweit arbeitet Terre des Hommes auch in der Ukraine mit Partnerorganisationen der Zivilgesellschaft. "Wir halten es für unverzichtbar, Vertreter*innen dieser zivilgesellschaftlichen Organisationen bei den geplanten internationalen Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine einzubeziehen. Entscheidungen über die Köpfe der Menschen in der Ukraine hinweg kann es nicht geben. Zudem zeigt der Blick auf andere beendete Kriege, dass die Beteiligung der Zivilgesellschaft an Friedensprozessen oft zu nachhaltigerem Frieden führt", so Joshua Hofert.

