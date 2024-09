PHOENIX

phoenix plus

Diplomat im Chefsessel

NATO-Generalsekretär Mark Rutte

Film von Angela Claren-Moringen

Mark Rutte übernimmt den Posten des NATO-Generalsekretärs in turbulenten Zeiten. Krieg in der Ukraine, der Umgang mit Putin und Russland aber auch die Neuaufstellung des Militärbündnisses: Die Herausforderungen für den neuen NATO-Chef sind groß. Mark Rutte ist kein Neuling auf dem internationalen Parkett. Fast 14 Jahre lang hat er die Niederlande regiert. Was zeichnet ihn aus? Ist er der richtige Mann zur rechten Zeit an der Spitze der NATO?

Das phoenix plus Diplomat im Chefsessel - NATO-Generalsekretär Mark Rutte wirft einen vertiefenden Blick auf den neuen NATO-Chef. Im Interview äußern sich die Sicherheitsexpertin Stefanie Babst, ehemals Mitglied im Planungsstab der NATO, sowie Rob Savelberg, Journalist der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf und langjähriger Beobachter des politischen Geschehens in den Niederlanden.

Geplanter Erstsendetermin ist Dienstag, der 1.10.2024 um 11:15 Uhr

Zu finden auch in den Mediatheken von ARD und ZDF

