America Unlimited

America Unlimited als einer der besten Reiseveranstalter der Welt ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

America Unlimited zählt zu den besten Reiseveranstaltern der Welt. Der Spezialist für Nordamerika-Reisen wurde zum zehnten Mal in Folge mit dem Chairman Honor Circle Award ausgezeichnet. Mit dem von der U.S. Travel Association und Brand USA verliehenen Award werden die international Top 50 Tour Operator für USA-Reisen geehrt.

"Den Chairman Honor Circle Award gibt es seit zehn Jahren und wir haben ihn seitdem jedes Jahr erhalten. Das ist eine große Auszeichnung für uns, über die wir uns sehr freuen und die unsere hohe Produkt- und Servicequalität widerspiegelt", sagt Timo Kohlenberg, CEO von America Unlimited.

America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet, hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium- und Luxussegment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.

Original-Content von: America Unlimited, übermittelt durch news aktuell