Octopus Energy launcht seinen günstigsten E-Auto-Tarif: Laden für maximal 20 Cent pro kWh mit Intelligent Octopus Go

München (ots)

Steuerung durch die Octopus Energy App sorgt für optimiertes Laden des E-Autos

Kund*innen bezahlen maximal 20 Cent pro kWh, wenn sie Intelligent Octopus laden lassen

Neuer Tarif ist bis zu 70 Prozent günstiger als ein Standardtarif beim Grundversorger und lässt E-Autofahrer*innen 100 Kilometer für durchschnittlich 4 Euro fahren

Add on: Für Haushaltsstrom gibt es ein günstiges Zeitfenster von null bis fünf Uhr morgens

Octopus Energy Germany bietet ab sofort den neuen Intelligent Octopus Go Tarif an. Der smarte Tarif ist derzeit das günstigstes Angebot für E-Auto Besitzer*innen im Octopus´ Portfolio mit einem Preisvorteil von mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde im Vergleich zu marktüblichen Standardtarifen. Intelligent Octopus Go kombiniert smartes und automatisches Laden mit einem super günstigen Zeitfenster. Dabei zahlen Kund*innen maximal 20 Cent pro kWh für das Aufladen ihres Autos, wenn sie das Lademanagement Octopus Energy überlassen. Steuerbar ist der neue Tarif ganz bequem über die Octopus Energy App. Von null bis fünf Uhr morgens profitieren Kund*innen zudem von einem günstigen Zeitfenster, das für den normalen Haushaltsstrom gilt.

E-Auto Besitzer*innen können sich ab sofort für den Intelligent Octopus Go Tarif registrieren und in der Octopus Energy App verwalten. Dafür muss die Ladepräferenz für das Auto eingestellt werden. Bei jedem Ladevorgang verbindet sich nun Intelligent Octopus mit dem Elektroauto und erstellt einen individuell angepassten Ladeplan. Der Service orientiert sich dabei am Anteil von Grünstrom im Netz, um so grün wie möglich und so schnell wie nötig zu laden. Kund*innen profitieren so bei jeder Ladung von einer günstigen Smart Charge Rate, die bei maximal 20 Cent pro kWh liegt. Während Aufofahrer*innen mit einem Benziner zirka 14 Euro für 100 Kilometer bezahlen, fahren Intelligent Octopus Go Kund*innen für durchschnittlich 4 Euro ganze 100 Kilometer weit. Wer sein Auto früher als gedacht benötigt, kann das über die Octopus Energy App einstellen und den Ladevorgang beschleunigen. Für die Nutzung von Intelligent Octopus Go ist ein Smart Meter notwendig. Sollte dieser noch nicht vorhanden sein, wird er von Octopus Energy kostenfrei installiert.

Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany: "Wir wollen intelligentes Laden von E-Autos und günstigen Strom fürs gesamte Zuhause vereinen. Dies ist ab sofort mit dem Intelligent Octopus Go Tarif möglich, denn er hilft unseren Kund*innen ihre Fahrzeuge für sie finanziell sinnvoll sowie netzdienlich zu laden. Den unschlagbar günstigen Preis von 20 Cent pro kWh holen wir durch unsere intelligente Optimierung im Hintergrund heraus, das kann sonst keiner. Wird unser neuer Tarif optimal genutzt, sind wir damit bis zu 70 % günstiger als die Grundversorger mit ihren Standardtarifen. Ein absolutes Novum am Markt!"

