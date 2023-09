rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Sasha bei rbb88.8: "Ich möchte nicht so ein Eiskunstlauf-Papa sein"

Berlin (ots)

Seit den 90er Jahren ist Pop-Sänger Sasha mit seinen Hits ganz oben in den Charts zu finden. Am Freitag (08. September) veröffentlicht er sein neues Album "This Is My Time. This Is My Life". Im Studio 14 des rbb hat er jetzt Songs aus dem neuen Album vorgestellt, in dem er Hits wie "Faith" von George Michael, aber auch eigene Songs wie "If You Believe" und "I feel lonely" covert. Beim Musik & Talk-Format "Knapp Daneben" von rbb88.8, der Landeswelle des rbb, wurde Sasha von Heiner Knapp am Klavier begleitet und plauderte über seine Kindheit bis zur eigenen Vaterschaft. Sein Sohn Otto ist mittlerweile viereinhalb Jahre alt und hat offenbar Sashas musikalisches Talent geerbt. Der Sänger erzählt:

"Er ist total musikaffin, aber wir machen das alles ohne Druck. Ich möchte nicht so ein Eiskunstlauf-Papa sein, weil ich finde, das muss er selbst entdecken, er muss sagen: Ich möchte das jetzt machen, sonst funktioniert das nicht. Er ist viereinhalb Jahre alt und er kann mega Beatboxen. Das macht er schon seit zwei Jahren, da hat man Tränen in den Augen vor Glück."

Sasha, ursprünglich aus Soest in Nordrhein-Westfalen, lebt seit 20 Jahren in Hamburg. Auch in Berlin hat er "teilweise" mal gewohnt - die Hauptstadt als dauerhaften Lebensmittelpunkt zu wählen, war aber dann doch nichts für den Sänger:

"Ich habe es einfach nicht geschafft, ich bin für Berlin nicht gemacht. Ich bin nicht hart genug. Aber ich liebe Berlin. Für mich war Berlin immer so das Ding, vor allem so von 30 bis 35 hab ich es hier amtlich krachen lassen."

Der 51jährige Sasha lässt es mittlerweile ruhiger angehen: Mit seiner Frau ist er jeden Morgen zwei Stunden draußen unterwegs, zum Walken - er selber nennt es "strammes Gehen, nicht Spazieren, nicht Joggen." Und dankt seiner Frau, die das nur ihm zuliebe macht - sie selbst würde eigentlich joggen statt walken...

"Knapp Daneben" mit Sasha können Sie hier nachschauen und nachhören: Knapp daneben | rbb 88.8 (rbb888.de)

