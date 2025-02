Terre des Hommes Deutschland e.V.

"Zusammen für Demokratie"- Demo in Berlin:

Demokratie ist für Wahrung der Kinderrechte unverzichtbar

Berlin (ots)

Die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes schließt sich dem Aktionsbündnis "Zusammen für Demokratie" an und setzt sich mit einer Demonstration am 10. Februar in Berlin für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt ein.

"Wie überall auf der Welt gerät auch in Deutschland unsere liberale Demokratie unter den Druck rechtsextremer Kräfte. Es ist wichtig, dass wir uns heute und jetzt gemeinsam mit Bündnispartnern dieser Gefahr entgegenstellen und uns für eine offene, demokratische und solidarische Gesellschaft stark machen", sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes. "Für uns als Kinderrechtsorganisation gilt: Die Kinder, die heute aufwachsen, brauchen ein Umfeld, in dem sie demokratische Werte im Kleinen erleben - in der Familie, der Nachbarschaft und der Schule. So erlernen sie Meinungsbildung, Teilhabe und Mitsprache in einem gewaltfreien Umfeld und werden sich ihrer Rechte als Kinder und Jugendliche bewusst. Kinderrechte und demokratische Werte sind untrennbar. Sie sind die Basis für das Wohl von Kindern - heute und morgen."

