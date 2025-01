Beyond Horizons: Innovating today, defining tomorrow / Tech-Summit am 30. Januar, Berlin

PIABO Communications

Save the Date: Beyond Horizons, am 30. Januar 2025, im Tipi am Kanzleramt, in Berlin

Impulssessions, Panels, Fireside-Chats und Networking

Presseakkreditierung über: beyond.horizons@piabo.net

Weitere Informationen unter: https://www.beyond-horizons.tech/

Ein neues Kapitel der Innovationskultur wird aufgeschlagen: Am 30. Januar 2025 ruft PIABO Communications, im Rahmen seines 18-jährigen Bestehens, seinen exklusiven Tech- und Wirtschaft-Summit ins Leben: Beyond Horizons.

Beyond Horizons markiert den Auftakt einer neuen Plattform für Entscheider:innen und Vordenker:innen, die die Zukunft von Technologie und Wirtschaft gestalten. Ziel ist es, einen Raum für zukunftsweisende Strategien und wegweisende Verbindungen zu schaffen. Die Veranstaltung stellt zentrale Themen der digitalen Transformation und des globalen Fortschritts in den Mittelpunkt und zeigt, wie visionäre Köpfe die Zukunft aktiv gestalten und den Horizont der Märkte neu definieren.

Mit einem Mix aus Impulsvorträgen, Panels und exklusiven Networking-Möglichkeiten liefert Beyond Horizons unter dem Motto "Innovating today, defining tomorrow" tiefgehende Einblicke in die Themen und Trends, die unsere digitale Wirtschaft und Gesellschaft von übermorgen prägen.

Programmübersicht:

14:30-18:30 Uhr: Konferenzprogramm mit visionären Keynotes, Panels und Fireside-Chats. Agenda wird zeitnah auf der Website veröffentlicht.

Ab 19:00 Uhr: Exklusiver PIABO Birthday bash - Dinner, Networking und Geburtstagsfeier, mit musikalischer Begleitung.

Austausch im Mittelpunkt

Beyond Horizons bietet Journalist:innen direkt zu Beginn des Jahres eine passende Gelegenheit, die Köpfe hinter der digitalen Transformation und den Innovationen kennenzulernen. Aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz, Blockchain, Quantencomputing, Nachhaltigkeitstechnologien und digitale Transformation werden direkt zum Jahresbeginn aus erster Hand beleuchtet.

Neben hochkarätigen Speaker:innen steht der Austausch im Mittelpunkt: Pressevertreter:innen können Hintergrundgespräche oder Interviews (nach Vereinbarung) mit den Speaker:innen und Branchenexpert:innen führen - eine spannende Gelegenheit, exklusive Perspektiven und Hintergrundstorys zu gewinnen.

Speaker:innen und Themen, die die Zukunft prägen:

Der Summit präsentiert eine Auswahl der einflussreichsten Akteur:innen der Tech- und Wirtschaftswelt, darunter:

Networking mit Wirkung

Beyond Horizons fungiert als eine Plattform für Austausch und Inspiration. Technologien definieren die Spielregeln ganzer Branchen neu - daher ermöglicht dieser Summit den direkten Dialog mit führenden Innovator:innen, Investor:innen und Unternehmer:innen aus der Digitalwirtschaft.

Good to know:

Presseakkreditierung: Wir freuen uns sehr über Ihre/eure Teilnahme. Bei Interesse an einer Teilnahme schicken Sie gerne eine Anfrage an beyond.horizons@piabo.net. Interviews können darüber auch gerne im Vorfeld vereinbart werden. Statements können, je nach Verfügbarkeit, auch vor Ort eingesammelt werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.beyondhorizons.com oder unter der oben genannten E-Mail-Adresse. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

