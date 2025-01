Terre des Hommes Deutschland e.V.

Zum vierten Jahrestag des Militärputsches in Myanmar am 1. Februar: "People will win"

Osnabrück/Berlin (ots)

Seit genau vier Jahren tobt weitgehend unbeachtet von der deutschen und internationalen Öffentlichkeit in Myanmar ein blutiger Bürgerkrieg. Mindestens 50.000 Menschen wurden getötet, mehr als drei Millionen sind auf der Flucht.

Am 1. Februar 2021 putschte das Militär gegen die demokratisch gewählte Regierung Myanmars und begann, gewaltsam gegen Oppositionelle, Demonstrant*innen und ethnische Minderheiten vorzugehen. Seitdem herrscht fast überall im Land Krieg: Pro-demokratische und ethnische Rebellenmilizen kämpfen aufseiten der Exilregierung gegen die Diktatur. Kampfjets der Militärregierung bombardieren gnadenlos Dörfer und Schulen aus der Luft und töten wahllos Kinder, Frauen und alte Menschen.

Partnerorganisationen der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes trotzen diesen Gefahren und helfen Kindern und ihren Familien in den zahllosen Flüchtlingscamps entlang der Grenze zwischen Myanmar und Thailand. "Unsere Partner versorgen die Menschen mit dem Notwendigsten wie Nahrungsmitteln, Medikamenten und Hygiene-Nothilfepaketen. Besonders wichtig ist die Hilfe für durch Bombenangriffe traumatisierte Kinder, die therapeutische Hilfe und wenn möglich auch provisorischen Unterricht bekommen", erklärt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes.

Doch trotz dieser schlimmen Lebensumstände wächst die Hoffnung im Land, dass die Militärregierung auf Dauer kapitulieren wird. Besonders im Osten Myanmars laufen immer mehr Menschen zu den Milizen über, die im Namen der Exilregierung kämpfen. *Thayet, eine Mitarbeiterin von Terre des Hommes, die die Projekte in Myanmar entlang der Grenze zu Thailand koordiniert, ist sich sicher, dass es am Ende "People will win" heißen wird. "Der Druck der internationalen Gemeinschaft wächst, überall dokumentieren Menschenrechtsorganisationen rechtswidrige Angriffe, willkürliche Inhaftierungen und unfaire Gerichtsverfahren. Die mehrheitlichen Sanktionen der internationalen Gemeinschaft stoppen den Fluss von Waffen, Ausrüstung, Technologie und Kerosin an die Militärregierung", sagt sie. "Wir brauchen jetzt zur Unterstützung zum Beispiel ein grenzüberschreitendes, humanitäres Hilfsprogramm der thailändischen Regierung für Flüchtlinge und Vertriebene und den politischen Einsatz aller ASEAN-Staaten gegenüber der Militärdiktatur." Kürzlich gab es einen weiteren wichtigen Aufschwung für die Zivilgesellschaft - gegen Diktatur-Chef Min Aung Hlaing wurde ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes erlassen.

Original-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell