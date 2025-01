Danone DACH

Alpro wird erster Partner für pflanzliche Milchalternativen bei Le Crobag

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Alpro, der Vorreiter im Bereich pflanzlicher Milchalternativen, startet als erster Partner aus dem Bereich pflanzlicher Milchalternative in diesem Monat seine Kooperation mit Le Crobag. Ab sofort wird Alpro Barista Hafer als pflanzliche Milchalternative für Kaffeespezialitäten in allen Le Crobag Filialen in Deutschland angeboten.

Mit der Zusammenarbeit setzen Alpro und Le Crobag ein klares Zeichen für die Förderung einer nachhaltigen und vielfältigen Auswahl an pflanzlichen Alternativen. Kund*innen haben nun in 93 Filialen an Bahnhöfen, Flughäfen und in Stadtzentren in Deutschland die Möglichkeit, ihre Kaffeespezialitäten mit einer pflanzlichen Milchalternative von Alpro zu genießen.

Alpro und Le Crobag reagieren damit auf das steigende Verbraucherinteresse an bewusster und nachhaltiger Ernährung. Der Markt für pflanzliche Alternativen wächst stark: Ca. 38 Prozent aller Kaffees im Away-from-Home Bereich werden mit einer Milchalternative bestellt. Die Partnerschaft bietet die Möglichkeit, neue Zielgruppen für die Marken zu gewinnen und gemeinsam das steigende Interesse an pflanzenbasierten Angeboten im Away-from-Home Bereich zu bedienen.

"Unsere Partnerschaft mit Le Crobag zeigt eindrucksvoll, wie wir gemeinsam den Wandel zu einer vielfältigen Auswahl an leckeren, pflanzlichen Produkten vorantreiben. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Sichtbarkeit und Verfügbarkeit dieser nachhaltigen Optionen auch im Away-from-Home-Bereich zu erhöhen, um unseren Kunden eine bewusste und nachhaltige Wahl zu ermöglichen", betont Monika Thiele, Senior Key Account Managerin für das Away-from-Home Team.

Alpro bietet bereits seit 2019 eine breite Palette an Barista Produkten. Alpro Barista Hafer, mit seinem milden Geschmack, seiner hervorragenden Aufschäumbarkeit und ohne Zuckerzusatz, bietet die perfekte Basis für alle Kaffeespezialitäten. Die Milchalternative ist mit Vitamin B2 und D angereichert und punktet zusätzlich mit hohem Ballaststoffgehalt.

"Wir freuen uns, mit Alpro einen Partner an unserer Seite zu haben, der nicht nur durch hervorragende Produktqualität, sondern auch durch eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit überzeugt. Diese Kooperation ermöglicht es uns, unseren Gästen ein noch vielfältigeres und bewusstes Geschmackserlebnis zu bieten. Mit Alpro teilen wir die Vision, Genuss und Verantwortung zu vereinen - und das passt perfekt zu unserem Anspruch, moderne und zukunftsorientierte Snack- und Kaffeeangebote zu schaffen." sagt Carla Janssens, Commercial Director bei Le Crobag.

Über Le Crobag

Le Crobag steht für französische Backkunst und sorgt durch seine vielfältige und innovative Produktpalette täglich für genussvolle Momente im hektischen Alltag seiner Gäste. Le Crobag betreibt 87 Bahnhoffilialen sowie vier Flughafen- und zwei Stadtfilialen.

Mit Fokus auf Frische, Qualität und Convenience setzt Le Crobag auf ein vielfältiges Sortiment und erweitert sein Angebot stetig um pflanzliche Alternativen mit dem Ziel, mehr Menschen Zugang zu bewusster Ernährung zu ermöglichen, ohne auf den Geschmack verzichten zu müssen.

Über Alpro:

Alpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen, Kochcrèmes und Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Alpro gehört zum Lebensmittelhersteller Danone und hat drei Produktionsanlagen in Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.

Seit 1980 leistet Alpro Pionierarbeit mit dem Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. Alpro ist aufgrund seiner Bemühungen, soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg zu kombinieren, seit 2018 B Corp-zertifiziert.

Weitere Informationen: www.alpro.com

Original-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuell