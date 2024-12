Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Netto unterstützt mit Dubai-Schokolade die Hamburger Tafel e.V.

Maxhütte-Haidhof (ots)

Nicht nur zur Weihnachtszeit: Solidarische Hilfe hat bei Netto Marken-Discount Tradition. Netto engagiert sich seit vielen Jahren für Menschen in schwierigen Lebenssituationen und setzt hier nachhaltig auf die Unterstützung der Tafel Deutschland - sowohl mit Lebensmitteln als auch mit Geldspenden. Nach dem Motto "Tafeln für die Tafel" startet Netto jetzt kurzfristig eine weitere lokale Spendenaktion: Pro verkaufter Dubai Style Schokolade in den Hamburger Netto-Filialen während der Weihnachtswoche spendet Netto den vollständigen Verkaufserlös an die Hamburger Tafel e.V. Diese Netto-Spendenaktion ermöglicht Kundinnen und Kunden trendbewusst zu genießen und gleichzeitig solidarisch zu handeln.

Genuss-Trend: Schokolade nach Dubai Style. Ab dem 23. Dezember in den Hamburger Netto-Filialen die Dubai Style VIRAL KNAFEH CHOCOLATE-Pistachio kaufen und Netto spendet den vollen Kaufbetrag direkt an die Hamburger Tafel e.V. und unterstützt gemeinsam mit Kundinnen und Kunden damit Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

"Für die hilfsbedürftigen Menschen in Hamburg ist jede Schokolade ein Luxus. Auch unsere Kundinnen und Kunden stehen für Lebensmittel in Warteschlangen, allerdings nicht aus Spaß, sondern weil die Not sie treibt. Wir freuen uns außerordentlich, dass Netto Marken-Discount sich entschlossen hat, mit einer besonderen Aktion die Tafeln zu unterstützen. Hier wird der Hype um ein Luxusprodukt intelligent genutzt, um soziales Engagement voranzutreiben. Sicherlich schmeckt die Dubai-Schokolade noch besser, wenn man weiß, dass man bei dem Genuss auch noch etwas Gutes tut", so Jan Henrik Hellwege, Geschäftsführer der Hamburger Tafel e.V.

"Die Zusammenarbeit mit den Tafeln ist für Netto eine Herzensangelegenheit. Uns ist es dabei besonders wichtig, auch unseren Kundinnen und Kunden immer wieder zu ermöglichen im Alltag Verantwortung zu übernehmen. Mit unserer lokalen Spendenaktion setzen wir nun erneut ein Zeichen für gemeinschaftliche, gesellschaftliche Solidarität", sagt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation Netto Marken-Discount.

Die symbolische Scheckübergabe an den Tafel-Geschäftsführer Jan Henrik Hellwege findet am 3. Januar 2025 statt. Bereits vorher wird es für die Tafel-Kundinnen und Kunden einer Hamburger Ausgabestelle einen vorweihnachtlichen Gruß von Netto geben - in Form von gespendeten Dubai Style Schokoladentafeln.

Netto Marken-Discount arbeitet seit 2007 mit den Tafeln in Deutschland zusammen und unterstützt neben fortlaufenden Lebensmittelspenden mit regelmäßigen Spendenzeiträumen: Bei der aktuellen bundesweiten Netto-Spendenaktion können Kundinnen und Kunden bis zum 1. Februar 2025 an den Netto-Kassen aufrunden oder ihre Pfandbons für die Tafel Deutschland spenden. Seit Anfang November kamen bereits dank der hohen Spendenbereitschaft der Kundinnen und Kunden über 200.000 Euro für die Tafel Deutschland zusammen.

Netto holt jetzt den viralen Schokoladen-Genuss in die Netto-Filialen*: Ab dem 23.12. ist die Schokolade nach Dubai Style deutschlandweit bei Netto Marken-Discount erhältlich: Solange der Vorrat reicht und je nach Warenverfügbarkeit können Fans der beliebten Schokoladen-Tafel direkt im Netto-Regal zugreifen. Zusätzlich wird Netto zur Weihnachtszeit ein "Dubai-Eis" verkaufen.

*ausgenommen sind Netto-City-Filialen.

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit über 4.350 Filialen, rund 87.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,1 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.600 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.

