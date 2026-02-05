PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Olympische Winterspiele 2026: 184 deutsche Athlet:innen kämpfen um Medaillen

Berlin (ots)

Morgen werden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo offiziell eröffnet. Angeführt von Skispringerin Katharina Schmid und Eishockeyspieler Leon Draisaitl als Fahnenträger für Team Deutschland gehen 184 Athletinnen und Athleten an den Start. Wir drücken unserem Team fest die Daumen.

Sonja Eichwede, stellvertretende Fraktionsvorsitzende:

"Olympische Spiele in Europa haben eine besondere Strahlkraft - das hat Paris 2024 eindrucksvoll gezeigt. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf Mailand und Cortina, wo Athletinnen und Athleten aus aller Welt zusammenkommen. Für jede Sportlerin und jeden Sportler ist Olympia der Höhepunkt der Karriere - wir wünschen unserem Team spannende Wettkämpfe mit möglichst vielen Medaillen. Wir fiebern als gesamtes Land gemeinsam mit und feuern an.

Gerade in einer Zeit großer internationaler Herausforderungen zeigt Olympia, wie Sport verbindet, Begegnung schafft und Zuversicht stiftet. Diese Kraft des Sports hat für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine besondere Bedeutung."

Bettina Lugk, Sprecherin für Sport und Ehrenamt:

"Deutschland ist traditionell stark im Wintersport, und viele unserer Athletinnen und Athleten zählen auch in Mailand und Cortina zu den Medaillenkandidaten. Damit wir diese Erfolge langfristig sichern können, wollen wir in diesem Jahr ein Sportfördergesetz verabschieden - für eine modernere, transparentere und effizientere Spitzensportförderung.

Olympische Begeisterung wirkt weit über die Wettkampfstätten hinaus - sie stärkt das Sportland Deutschland und kann Rückenwind für unsere eigene Olympiabewerbung geben. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung aber zuerst unserem Team, das unser Land bei diesen Winterspielen hervorragend vertreten wird."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle-

Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 05.02.2026 – 12:28

    Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland kommt

    Berlin (ots) - Der Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland ist zwischen den Koalitionspartnern geeint. Das sind gute Nachrichten bereits vor dem Beginn der Berlinale. Wir werden im Deutschen Bundestag eine gesetzliche Investitionsverpflichtung mit Öffnungsklausel beschließen und so den Filmstandort Deutschland nachhaltig und verlässlich stärken. Wiebke Esdar, stellvertretende Fraktionsvorsitzende: "Nach ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:21

    Effektivere Strafverfolgung innerhalb der EU

    Berlin (ots) - Am Donnerstag hat der Bundestag Regeln zur grenzüberschreitenden Sicherung und Herausgabe elektronischer Beweismittel in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union beschlossen. Damit wird die entsprechende EU-Richtlinie (EU) 2023/1544 und die Verordnung (EU) 2023/1543 umgesetzt. Mit diesem Gesetz können Behörden leichter auf digitale Beweismittel über mitgliedsstaatliche Grenzen hinweg zugreifen. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:14

    Klare Antwort auf neue Bedrohungslagen - mehr Sicherheit bei schwersten Straftaten

    Berlin (ots) - Der Bundestag hat in 2./3. Lesung die Umsetzung der europäischen Vorgaben zur Terrorismusbekämpfung beschlossen. Mit der Reform werden Vorbereitungshandlungen zu terroristischen Anschlägen neu strukturiert und maßvoll erweitert, Strafrahmen bei Spionagetätigkeiten angehoben, Ermittlungsbefugnisse angepasst und neue Tatmittel bei der Vorbereitung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren