GstarCAD 2026 wird mit bahnbrechender Geschwindigkeit, verbesserter Präzision und einer neu gestalteten Benutzeroberfläche eingeführt

Gstarsoft stellt GstarCAD 2026 vor: Eine neu gestaltete Erfahrung, die sich Ihren Arbeitsabläufen anpasst.

Gstarsoft, ein führender Anbieter von Industriesoftware mit Fachwissen im Bereich CAD-Lösungen, kündigte die transformative Veröffentlichung von GstarCAD 2026 an. Diese Version wurde entwickelt, um jeden Aspekt der Benutzerführung zu verbessern – vom Aussehen bis zur Funktionsweise – und stellt einen neuen Standard für CAD-Leistung, Benutzerfreundlichkeit und intelligentes Design dar. Mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit und intelligenteren Werkzeugen, die reale Herausforderungen lösen, bietet GstarCAD 2026 nicht nur Funktionen, sondern ein umfassendes Konstruktionserlebnis.

Als eine der vertrauenswürdigsten CAD-Plattformen der Welt mit Anwendern in über 100 Ländern steht GstarCAD seit langem für hohe Kompatibilität, flexible Lizenzierung und unermüdliche Produktinnovation. „Mit GstarCAD 2026 setzen wir neue Maßstäbe: die Freiheit, die Stärke und die Flexibilität, die sie benötigen, um Ideen schneller und besser zum Leben zu erwecken", sagt Meiyu Huang, Leiter für internationale Geschäftsentwicklung bei Gstarsoft. „Diese Version spiegelt unsere wachsende Verbundenheit mit Nutzern wider, deren Feedback wir in sinnvolle Upgrades umsetzen."

Frischer Look – Mehr Klarheit und Komfort für ein besseres Design-Erlebnis

Die völlig neue Benutzeroberfläche von GstarCAD 2026 macht das Entwerfen noch intuitiver und angenehmer. Nach zwei Jahren kompletter Neuentwicklung wurde jedes Element verfeinert – von über 1500 neu gezeichneten SVG-Symbolen bis hin zu aktualisierten Themenfarben und einem neu strukturierten Layout, das für mehr Fokus und Übersichtlichkeit sorgt. Das neue Design wurde für lange Arbeitssitzungen entwickelt und reduziert die visuelle Ermüdung, während es gleichzeitig eine elegante, moderne Umgebung bietet, die sich in den heutigen kreativen Arbeitsabläufen wie zu Hause fühlt.

Hinter den Kulissen verbessert die überarbeitete, auf der WPF-Architektur basierende Oberfläche nicht nur die Reaktionsfähigkeit, sondern bietet auch optimierte sekundäre Entwicklungsschnittstellen. Auch die Benutzerfreundlichkeit wurde verbessert, z. B. durch eine übersichtlichere Vorschau der letzten Dokumente, eine schnelle Anpassung der Multifunktionsleisten per Rechtsklick und einen in die Multifunktionsleiste eingebetteten Texteditor, der die Effizienz des Arbeitsbereichs maximiert.

Schnellere Geschwindigkeit – eine reibungslosere Leistung zur Verwirklichung Ihrer Ideen

Die Version 2026 ist das schnellste und reibungsloseste GstarCAD-Erlebnis, das es je gab. Ob beim Öffnen großer Zeichnungen, beim Wechseln der Ansicht oder beim Ausführen zentraler Befehle – jede Interaktion fühlt sich leichter und schneller an. Interne Tests haben ergeben, dass die Ladezeiten für Zeichnungen im Durchschnitt um 40 % erhöht, wobei Vorgänge wie Schraffieren und Erweitern über 30-fache bzw. 11-fache Verbesserungen erzielen.

Bei diesen Leistungsverbesserungen handelt es sich nicht nur um Zahlen, sondern um gezielte Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen bei realen Konstruktionsaufgaben, insbesondere für Teams, die umfangreiche oder detaillierte Zeichnungen verwalten. Durch die Reduzierung von Wartezeiten und die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit hilft GstarCAD 2026 Anwendern, im Fluss zu bleiben sowie Projekte auch bei knappen Fristen schneller abzuschließen.

Smarter Design – Ein leistungsfähigeres Toolset zur Vereinfachung Ihrer Prozesse und Steigerung der Produktivität

Das Herzstück von GstarCAD 2026 sind die intelligenten Konstruktionswerkzeuge, die komplexe Arbeitsabläufe vereinfachen und die Präzision erhöhen. Aufbauend auf dem parametrischen Designsystem, das in der Version 2025 eingeführt wurde, fügt die neueste Version Dimensional Constraints sowie einen Parameter Manager hinzu, mit denen Benutzer Objektabmessungen definieren, Variablen gruppieren und regelbasierte Logik anwenden können. Dies gewährleistet sowohl Präzision als auch Flexibilität, insbesondere bei sich wiederholenden Mustern, Produktlayouts und architektonischen Plänen, bei denen Aktualisierungen zuverlässig kaskadiert werden müssen.

Darüber hinaus wurde eine Reihe praktischer Hilfsmittel hinzugefügt, die Fachleuten helfen, Zeit zu sparen, Redundanzen zu reduzieren und die Übersichtlichkeit über mehrere Iterationen hinweg zu bewahren, darunter:

Drawing Merge : Diese exklusive Funktion analysiert und kombiniert Zeichnungen über Xrefs im Stapel. Es rationalisiert die Layout-Verwaltung und erleichtert die Stapelverarbeitung für Teams, die an Projekten mit mehreren Dateien arbeiten.

: Diese exklusive Funktion analysiert und kombiniert Zeichnungen über Xrefs im Stapel. Es rationalisiert die Layout-Verwaltung und erleichtert die Stapelverarbeitung für Teams, die an Projekten mit mehreren Dateien arbeiten. DWG Compare : Zeichnungsänderungen werden durch Revisionswolken visuell hervorgehoben. Es unterstützt den Import von Objekten und den Export von Schnappschüssen und eignet sich hervorragend für die Versionsverfolgung oder für Audit-Prüfungen.

: Zeichnungsänderungen werden durch Revisionswolken visuell hervorgehoben. Es unterstützt den Import von Objekten und den Export von Schnappschüssen und eignet sich hervorragend für die Versionsverfolgung oder für Audit-Prüfungen. Data Extraction : Unterstützt jetzt wiederverwendbare GXE-Vorlagen und dynamische Tabellenaktualisierungen, was die Stücklistenerstellung und Projektdokumentation vereinfacht.

: Unterstützt jetzt wiederverwendbare GXE-Vorlagen und dynamische Tabellenaktualisierungen, was die Stücklistenerstellung und Projektdokumentation vereinfacht. Mittelmarkierungen und Mittellinien (verfügbar in SP1) : Platzieren und aktualisieren Sie automatisch assoziative Mittelpunkte und Linien auf kreisförmigen oder symmetrischen Geometrien, um die Zeichnungsgenauigkeit in mechanischen und architektonischen Layouts zu gewährleisten.

: Platzieren und aktualisieren Sie automatisch assoziative Mittelpunkte und Linien auf kreisförmigen oder symmetrischen Geometrien, um die Zeichnungsgenauigkeit in mechanischen und architektonischen Layouts zu gewährleisten. Verbesserte Kompatibilität und Anpassung: Der PDF-Import wird jetzt von PDFium unterstützt, um eine schärfere Bildwiedergabe und eine genaue MText-Erkennung zu gewährleisten. Mit der XTP-basierten Migration von Werkzeugpaletten können Benutzer die Konsistenz in verschiedenen CAD-Umgebungen ohne Neukonfiguration aufrechterhalten. Das ARCHLine.XP BIM-Plugin sorgt für einen reibungslosen Austausch von DWG- und IFC-Dateien mit BIM-Software, reduziert das Risiko der Dateikonvertierung und ermöglicht eine engere Koordination zwischen Architektur- und Ingenieurteams.

Von verbesserter Leistung bis hin zu skalierbaren Anpassungsmöglichkeiten spiegelt jedes Upgrade in GstarCAD 2026 ein tiefes Verständnis der Bedürfnisse von CAD-Profis wider: Werkzeuge, die sich an Ihren Arbeitsablauf anpassen, Ihre Ideen beschleunigen und kreative Effizienz freisetzen. Erleben Sie das brandneue GstarCAD 2026 – schneller, intelligenter und intuitiver als je zuvor. Probieren Sie es noch heute aus und definieren Sie die Art und Weise, wie Sie gestalten, neu.

Informationen zu Gstarsoft

Die 2001 gegründete Gstarsoft Co. Ltd. ist ein führender Anbieter von industrieller Software für Forschung und Entwicklung in China. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein erstklassiger, auf Produktinnovation ausgerichteter Anbieter von Industriesoftware zu werden, der ein umfassendes Lösungsspektrum anbietet, darunter 2D-CAD, 3D-CAD, 3D-BIM und cloudbasiertes CAD, und zwar mit dem Ziel, Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und die Konstruktion effizienter, die Zusammenarbeit reibungsloser und den Wert nachhaltig zu gestalten.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Suzhou ging am 10. Oktober 2023 an die Börse „Shanghai Stock Exchange STAR Market" (Aktiencode: 688657). Derzeit decken die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens mehr als 100 Länder ab, mit einer kumulierten weltweiten Nutzerbasis von über 100 Millionen.

Für weitere Informationen zu Gstarsoft und dessen Produkte besuchen Sie bitte: https://www.gstarcad.net/

