Kurzsichtiges Manöver

Es ist fatal, dass Israel nun ausgerechnet in dieser Lage dem Palästinenserhilfswerk UNRWA seine Arbeitsgrundlage entzieht. Seit diesem Donnerstag ist die Hilfsorganisation mit Tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern quasi illegal. Dass mehrere internationale Untersuchungen den israelischen Verdacht einer Hamas-Unterwanderung nicht bestätigt haben, hat die Regierung von Benjamin Netanjahu nicht interessiert. Statt sich ans Völkerrecht zu halten, das sie zur Versorgung der Menschen in Gaza verpflichtet, will sie nun das Gelände der UNRWA-Zentrale in Ost-Jerusalem an israelische Siedler geben, ein Geschenk an die endlos zündelnden Rechtsextremen im Kabinett. Es ist ein so plakatives wie kurzsichtiges Manöver. Denn es ist nichts damit gewonnen, den Bewohnerinnen und Bewohnern von Gaza die Hilfe zu verweigern. Im Gegenteil, es bereitet den Boden für die, die Hoffnung mit Terror verbinden.

