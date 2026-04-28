TerraMaster Technology Co., Ltd

TerraMaster D1 SSD Robustes Gehäuse: IP67 wasserdicht & 1,2 Tonnen Druckfestigkeit - mobiler Speicher neu definiert

Bild-Infos

Download

ShenZhen, China (ots)

Die professionelle Speichermarke TerraMaster stellt heute das brandneue, robuste tragbare SSD-Gehäuse D1 SSD offiziell vor. Entwickelt für Anwender, die sowohl Datensicherheit als auch Hochgeschwindigkeitsleistung fordern, verfügt die D1 SSD über ein flugzeugtaugliches Ganzmetallgehäuse, IP67 Wasser- und Staubschutz sowie 1,2-Tonnen Druckfestigkeit. In Kombination mit hohen Datenübertragungsraten, geräuschlosen Kühleigenschaften und breiter Plattformkompatibilität wird sie zum idealen Speicherbegleiter für Fotografen, Outdoor-Profis und mobile Arbeitende.

Drei Schutzschichten bilden ein unzerstörbares Datenschild:

1. Solides Ganzmetallgehäuse für Hochbelastungsumgebungen

Die D1 SSD nutzt eine unibody Bauweise aus flugzeugtauglicher Aluminiumlegierung. Das Vollmetallgehäuse bietet hervorragende Kratzfestigkeit und Korrosionsschutz und eignet sich somit optimal für langfristigen, schweren Einsatz. Ob bei extremen Temperaturschwankungen im Freien oder ständiger Abnutzung durch mobile Arbeit - das Gehäuse gewährleistet einen stabilen Betrieb, eine längere Lebensdauer und zuverlässige Speicherleistung für professionelle Anwender.

2. IP67 Wasser- & Staubschutz für raue Bedingungen

Ausgestattet mit präzisen Silikon-Dichtringen erfüllt die D1 SSD die IP67-Zertifizierungsstandards. Sie hält einem Eintauchen in bis zu 1 Meter Wassertiefe für 30 Minuten stand und ist vollständig geschützt gegen Staub und Spritzwasser. Von regnerischen Outdoor-Aufnahmen über Wüstenumgebungen bis hin zu Baustellen schützt das Gehäuse sowohl die SSD als auch Ihre Daten. Die Schutzeigenschaften sind durch international anerkannte Prüforganisationen wie SGS verifiziert.

3. 1,2-Tonnen Druckfestigkeit mit Sturz- & Stoßschutz

Die unibody Struktur aus flugzeugtauglichem Aluminium ermöglicht es dem Gehäuse, einem Druck von bis zu 1,2 Tonnen auf Fahrzeugniveau standzuhalten. Das spezielle stoßdämpfende Innenlayout absorbiert Stöße durch Stürze und Kollisionen im täglichen Gebrauch. Selbst unter extremer äußerer Einwirkung bleiben interne Laufwerke und Daten vollständig geschützt - dies beseitigt die Bruchempfindlichkeit gewöhnlicher Gehäuse.

Hochgeschwindigkeitsleistung mit geräuschlosen Betrieb und breiter Kompatibilität

Die D1 SSD verfügt über eine USB 3.2 Gen2 Schnittstelle, unterstützt das UASP-Protokoll und TRIM-Optimierung und erreicht praktische sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1020 MB/s. Die Übertragung einer 1GB-Datei dauert nur Sekunden, ideal für 4K-Videobearbeitung und Sicherungen großer Fotosammlungen. Das Ganzmetallgehäuse bietet eine 2,5-mal größere Wärmeableitungsfläche, während das lüfterlose passive Kühldesign einen völlig geräuschlosen Betrieb gewährleistet.

Das Gehäuse unterstützt Einzel-Laufwerkskapazitäten bis zu 8 TB und ist kompatibel mit M.2 2280 NVMe SSDs auf Basis der PCIe 3.0 / 4.0 / 5.0 Standards. Es kann bis zu 2,79 Millionen hochauflösende Fotos oder 5.400 HD-Filme speichern.

Kompatibel mit Windows, macOS und Linux, lässt es sich zudem mit Computern, Fernsehern und OTG-fähigen Smartphones verbinden - wahrer Plug-and-Play Einsatz.

Zusätzlich unterstützt die D1 SSD die Ein-Knopf-Fotosicherung über die TerraMaster TDAS Mobile App. Nach dem Verbinden werden Fotos automatisch von Ihrem Smartphone synchronisiert, wobei die Daten lokal gespeichert werden, um Datenschutzlecks zu verhindern und eine effiziente geräteübergreifende Dateiverwaltung zu ermöglichen.

Entworfen für vielfältige Einsatzszenarien:

Fotografen & Outdoor-Profis Robuster Schutz bewältigt komplexe Umgebungen, ermöglicht schnelle Sicherungen und eliminiert Datenverlustrisiken. Ideal für Feldforschung, Baustellen und raue Outdoor-Bedingungen.

Mobile Fachkräfte & Studierende Ultraleicht mit nur 146g, handliche Größe und sofortiger Dateitransfer schaffen ein portables "leichtes Büro" überall.

Allgemeine Anwender & Mac-Profis Perfekt als externe Festplatte oder Startlaufwerk - leise, stabil und plug-and-play.

Verfügbarkeit & Service

Die TerraMaster D1 SSD ist ab sofort offiziell über die TerraMaster-Website (https://www.terra-master.com/) und autorisierte globale Vertriebskanäle erhältlich. Kunden, die innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Launch kaufen, erhalten 15% Rabatt. Das Produkt wird von einer zweijährigen weltweiten Garantie und lebenslangem technischen Support begleitet für ein sorgenfreies Nutzererlebnis.

Für weitere Details besuchen Sie bitte:

Offizieller Store, Amazon US, Amazon UK, Amazon DE, Amazon FR, Amazon IT, Amazon ES, Amazon JP, Amazon CA, Amazon AU, Amazon NL, Amazon PL, Amazon SE, AliExpress, Newegg, Walmart, B&H

Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:

Facebook: https://www.facebook.com/TerraMasterofficial

X: https://www.x.com/TerraMasters

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-master

YouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@TerraMaster_official

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Zuhause, Unternehmen und den Enterprise-Bereich konzentriert. Mit einem Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design liefert TerraMaster hochmoderne NAS- und DAS-Produkte, um vielfältige Speicheranforderungen zu erfüllen.

Original-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell