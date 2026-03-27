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1. Platz der SWR Bestenliste im April 2026: "Ghost Stories. Ein Buch der Erinnerung"

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Baden-Baden (ots)

Roman von Siri Hustvedt / 10 neue Leseempfehlungen für April auf SWR.de/bestenliste

Der Roman "Ghost Stories. Ein Buch der Erinnerung" von Siri Hustvedt steht im April 2026 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. In dem Buch sagt der im Sterben liegende Paul Auster seiner Frau, er wolle ein Geist werden. Und das ist er für Siri Hustvedt geworden: eine allzeit spürbare Präsenz, schmerzlich und tröstlich zugleich. Sie trägt seine Jacke, sie meint seine Zigarillos im Haus zu riechen, sie liest seine Bücher von Neuem. Und zum ersten Mal seit langer Zeit liest sie ihre eigenen Liebesbriefe, vom Beginn einer gemeinsamen Geschichte, die 43 Jahre währen sollte. Mit ihrem beispiellosen Trauer-, Gedächtnis- und Liebesbuch nähert sie sich dem unmöglichen Wunsch, Paul zu neuem Leben zu erwecken. Und Paul selbst kommt zu Wort, mit Briefen, die er für den Monate vor seinem Tod geborenen Enkel Miles hinterlassen hat.

Platz 2: "Im ersten Licht"; Platz 3: "Das gute Benehmen"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste April belegt "Im ersten Licht" von Norbert Gstrein, "Das gute Benehmen" von Molly Keane folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. April 2026, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.html

Leseempfehlung:

Siri Hustvedt: "Ghost Stories. Ein Buch der Erinnerung", Rowohlt Verlag, 400 Seiten.

Vollständige Bestenliste zum Download:

https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.html

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