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Konzert über Müll - und aus Müll

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Stuttgart (ots)

Vivi Vassileva und das SWR Symphonieorchester haben Gregor A. Mayrhofers "Recycling Concerto" für Schlagzeug und Orchester aufgenommen / ab 30. März 2026 in der ARD Mediathek und auf YouTube ARD Klassik

Im "Recycling Concerto" bringt die Schlagzeugerin Vivi Vassileva ein außergewöhnliches Instrumentarium zum Klingen: ein Vibraphon aus alten Glasflaschen, Kaffeekapsel-Chimes und singende Plastikflaschen. Gregor A. Mayrhofer, der das Werk zwischen 2019 und 2021 komponiert hat, dirigiert in diesem Video selbst das SWR Symphonieorchester. Auch im Orchester setzen raschelnde Folien, Marmeladengläser und selbstgebaute Shaker ungewohnte Akzente. So entsteht ein eindrucksvolles Musikerlebnis voller überraschender Farben. Die Aufnahme entstand im März 2025 im SWR Funkstudio Stuttgart.

Nachhaltigkeit wird zum künstlerischen Prinzip

Mit dem "Recycling Concerto" entwirft Gregor A. Mayrhofer ein Werk, in dem Nachhaltigkeit nicht bloß Thema bleibt, sondern zum künstlerischen Prinzip wird. Eine Multiperkussionistin und ein klassisches Sinfonieorchester treten in einen Dialog mit Materialien, die gewöhnlich entsorgt werden. Aus Plastikbehältern werden Trommeln, aus Kronkorken Shaker, aus Kaffeekapseln feine Chimes. Besonders prägnant sind präparierte Plastikflaschen, die sich auf Tonhöhen stimmen lassen und mit ihrem beinahe vokalen Charakter eine ganz eigene klangliche Signatur entfalten. Dabei beschränkt sich das Recycelte nicht auf die Solopartie. Auch im Orchester werden Alltagsmaterialien Teil des musikalischen Geschehens: Folien rascheln, Gläser werden geschüttelt, Flaschen erscheinen als klingende Objekte. So verbindet das Werk Musik, Material und Szene zu einer Form, in der der Gedanke der Wiederverwertung unmittelbar hör- und sichtbar wird.

Auch dramaturgisch ist das "Recycling Concerto" von Verwandlungen geprägt. Der erste Satz, "The Happy Tsunami of Wealth", entwirft das Bild eines grell übersteigerten Überflusses, der schließlich in eine massive Verdichtung mündet. "Meltdown - Meltup" macht aus dem Zerfall neues Material. In der "Plastic Bottle Cadenza" rückt das Soloinstrumentarium ins Zentrum und verwandelt vermeintlich Wertloses in fragile, überraschend klare Töne. Das Finale "Recycling Music" greift Motive, Rhythmen und harmonische Spuren der vorangegangenen Sätze wieder auf und setzt sie neu zusammen.

Klang wird sichtbar

Im Rahmen eines aufwändigen multimedialen Projekts entstand eine SWR-Bewegtbildproduktion, die das Werk in eine eigenständige audiovisuelle Form übersetzt. Nahe Bilder aus dem Orchesterinneren lenken den Blick auf Materialien, Spielweisen und Details der Aufführung und machen zugleich das präzise Zusammenspiel von Solistin, Dirigent und Orchester erfahrbar. So gewinnt das "Recycling Concerto" im Video eine besondere Präsenz, in der musikalische, visuelle und performative Ebenen eng ineinandergreifen.

Die Bewegtbildproduktion erscheint am 30. März 2026 bei ARD Klassik und ist sowohl in der ARD Mediathek unter ard-klassik.de als auch auf YouTube unter @ardklassik zu sehen. Vorab kann die Produktion schon jetzt auf YouTube eingesehen werden: https://youtu.be/EE3AMQak8Ro

Internationale Resonanz

Seit seiner Uraufführung wurde das "Recycling Concerto" von mehr als zwanzig Orchestern aufgeführt, darunter das SWR Symphonieorchester, das hr-Sinfonieorchester, das Norwegian Radio Orchestra, das Orchestra della Svizzera italiana, die Münchner Symphoniker und die Britten Sinfonia. Besondere internationale Aufmerksamkeit erhielt die "Plastic Bottle Cadenza", die in den sozialen Medien ein Millionenpublikum erreichte.

Die Audioveröffentlichung erfolgt ebenfalls am 30. März 2026 beim Label decurio auf vier Schallplatten aus recyceltem Plastik, das aus dem Meer zurückgewonnen wurde. Gefertigt werden sie auf den Produktionsmaschinen der Wiener Manufaktur PHONOCUT, wo jede Platte direkt und in Echtzeit geschnitten wird.

Die Künstler

Gregor A. Mayrhofer ist Komponist, Dirigent und seit 2024 Künstlerischer Leiter des Hidalgo Festivals. Nach seinem Studium an der Juilliard School arbeitete er als Assistent von Sir Simon Rattle und Kirill Petrenko bei den Berliner Philharmonikern. Kompositionsaufträge führten ihn unter anderem zu den Berliner Philharmonikern, der Bayerischen Staatsoper und der Deutschen Oper Berlin. Aufmerksamkeit erhielt auch sein "Insect Concerto - Crickets sing against the insect decline", das wie das "Recycling Concerto" künstlerische und ökologische Fragestellungen miteinander verbindet.

Vivi Vassileva zählt zu den profiliertesten Multiperkussionistinnen ihrer Generation. Als Solistin, Kammermusikerin und Ensemblemitglied ist sie international gefragt und prägt das zeitgenössische Schlagzeugrepertoire durch Uraufführungen und Tourneen maßgeblich mit. Ihre technische Präzision, ihre Bühnenpräsenz und ihre Offenheit für neue Konzertformen machen sie zu einer idealen Interpretin dieses Werks.

Interpretationsansätze aus der historisch informierten Aufführungspraxis, das klassisch-romantische Kernrepertoire sowie Musik der Gegenwart prägen das künstlerische Profil des SWR Symphonieorchesters. Zu den jährlichen Fixpunkten zählen die SWR-eigenen Konzertreihen in Stuttgart, Freiburg und Mannheim, Auftritte bei den Donaueschinger Musiktagen, den Schwetzinger SWR Festspielen und den Pfingstfestspielen Baden-Baden. Gastspiele führen das Orchester regelmäßig zu den Salzburger Festspielen, in die Elbphilharmonie Hamburg, in die Berliner Philharmonie und ins Konzerthaus Wien. Seit der Saison 2025/2026 steht François-Xavier Roth als Chefdirigent und Künstlerischer Leiter an der Spitze des Orchesters.

Produktionsdaten

Redaktion & Regie: Nanna Schmidt

Kamera: Jacqueline Appel, Lucas Bartels, Sandra Hofer, Katrin Weinmann

Ton: Gabriele Starke, Boris Kellenbenz

Schnitt: Kai Jungrichter

Format: 16:9 HD / Stereo

Länge: 39'09''

Weitere Informationen unter SWR.de/kommunikation

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