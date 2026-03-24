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Me, Myself, Mallorca- ab sofort in der ARD Mediathek

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Mainz (ots)

Eine Insel, fünf Frauen: Sechsteilige Dokusoap über Mut, Leidenschaft und dem unbedingten Willen, den eigenen Traum zu verwirklichen.

Lebe deinen Traum! Die sechsteilige Dokusoap "Me, Myself, Mallorca" zeigt inspirierende Geschichten fünf starker Frauen auf der beliebten Urlaubsinsel. Die Serie begleitet sie in ihrem Alltag auf Mallorca, der von beruflichen und privaten Herausforderungen geprägt ist. Im Mittelpunkt stehen dabei ihre Berufe und Karrieren, die einen gewissen Glamour-Faktor mit sich bringen - aber auch hinter die Glitzerfassade der beliebten Urlaubsinsel schauen lassen. Alle fünf Protagonistinnen träumen vom großen Erfolg und privatem Glück: ausgelassene Freude und harte Abstürze, Beachpartys und Einsamkeit liegen dicht beieinander. Alle sechs Folgen der Dokusoap "Me, Myself, Mallorca" sind ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar, im SWR laufen Folgen 1-3 am 13. April, Folgen 4-6 am 20. April jeweils um 23:50 Uhr.

"Me, Myself, Mallorca" - starke Frauen mit großen Zielen

Immobilienmaklerin Rossitza zählt zu den Top-Maklerinnen Mallorcas und verkauft Luxusobjekte auf Mallorca. "Mein Ziel ist es, die beste Luxus-Maklerin auf Mallorca zu werden und zu sein. Ich bin an sich schon von meiner ganzen Persönlichkeit anders als die meisten Immobilienmakler hier. Ich behaupte mal, es gibt keinen einzigen Immobilienmakler mit Doppelhochschulabschluss - beides mit Prädikat abgeschlossen in Betriebswirtschaft und in Jura".

Natalie ist Künstlerin und Galeristin mit eigenem Atelier in Palma. Sie macht digitale Mixed-Media-Kunst. Ein Schicksalsschlag hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. "Ich habe natürlich immer Druck, dass ich meine Bilder verkaufe. Ich bin halt alleine. Ich bin Mama. Ich habe drei Kinder. Ich muss das alles irgendwie finanzieren und wuppen. Das ist auf jeden Fall mega anstrengend und stressig".

Partyschlager-Sängerin Malin hofft darauf, am Ballermann und in Deutschland eine feste Größe in der Partyschlagerwelt zu werden. Noch hadert sie mit ihrem schlechten Zeitslot im "Bierkönig", denn der Nachmittag ist unbeliebt und das Zelt noch nicht so voll mit Publikum. "Ich habe vieles noch nicht erreicht. Ich habe noch nicht die beste Stage Time überall. Ich habe noch nicht den Hit. (...) Mein Ziel ist es, dass die Leute wissen, wer ist Malin Brown? Und dass die Leute meine Lieder kennen. Und dass die Leute zu meinen Auftritten kommen, weil die nur für mich kommen".

Johanna hat sich auf Mallorca mit einem exklusiven Housekeeping-Concierge-Service einen Namen gemacht. Ihr Job ist es, dafür zu sorgen, die Immobilien ihrer Kund:innen so vorzubereiten, dass diese bei der Anreise keinen Stress haben. "Die arbeiten so viel, dass sie es gar nicht schaffen, ihre wunderschönen Immobilien auf Mallorca zu genießen. Und das tut mir im Herzen weh, dass wir praktisch öfter in dem Haus der dieser Superreichen zum Teil sind, als sie selbst".

Wedding-Planerin Annika setzt alles dran, die Hochzeit ihrer Kunden perfekt zu gestalten. Während sie für andere das Liebesglück inszeniert, hat sie selbst noch immer nicht die große Liebe gefunden. "Als ich mit dem Job angefangen habe, war ich 25. Da war das selber natürlich auch immer total mein Traum, auch irgendwann mal zu heiraten usw. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Aber jetzt bin ich ja 41 und je älter man wird, desto unrealistischer erscheint es einem auch manchmal den perfekten Partner zu finden".

"Me, Myself, Mallorca" ist eine Produktion von Spiegel TV und Autentic im Auftrag von SWR und NDR für die ARD-Mediathek.

"Me, Myself, Mallorca"

Sechs Folgen à 45 Minuten ab sofort in der ARD Mediathek

Weitere Informationen, Bilder, Filme und Porträts der Protagonistinnen finden Sie im Pressedossier unter http://swr.li/press-kit-me-myself-mallorca-2026 und in der Online-Pressemeldung unter http://swr.li/me-myself-mallorca-2026.

Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.de

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