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Schauspiel Stuttgart und SWR Kultur: Roland Emmerich im Gespräch mit Michael Steinbrecher

8.5., 19:30 Uhr, Schauspiel Stuttgart

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Stuttgart (ots)

"Der Meister der Apokalypse"

Roland Emmerich im Gespräch mit Michael Steinbrecher

Talk in der Gesprächsreihe von Schauspiel Stuttgart und SWR Kultur am 8. Mai 2026, 19:30 Uhr im Schauspiel Stuttgart / Karten ab sofort beim Schauspiel Stuttgart

"Der Meister der Apokalypse" ist der Titel der zweiten Ausgabe der gemeinsamen Gesprächsreihe von SWR Kultur und Schauspiel Stuttgart. Am Freitag, 8. Mai 2026, ab 19:30 Uhr begrüßt SWR Moderator Michael Steinbrecher den international erfolgreichen Filmregisseur und -produzenten Roland Emmerich im Schauspielhaus.

Wenn auf der Leinwand die Welt untergeht, steckt oft Roland Emmerich dahinter. Der international gefeierte Regisseur, bekannt für spektakuläre Katastrophenfilme und monumentale Bilder wie in "Independence Day" oder "The Day After Tomorrow", ist zu Gast am Schauspiel Stuttgart. Im "SWR Kultur Gespräch" mit Michael Steinbrecher gibt der "Master of Disaster" persönliche Einblicke in seine Arbeit: Wie entstehen Weltuntergangsszenarien fürs Kino? Was treibt ihn an, ganze Städte einstürzen zu lassen und den Himmel in Flammen zu setzen? Und welche Geschichten interessieren ihn heute?

SWR Intendant Kai Gniffke: "Roland Emmerich ist ein Kind des Südwestens. Der SWR ist stolz, gemeinsam mit dem Schauspiel Stuttgart einen Superstar zu präsentieren, der aus unserer Region auszog, um Kinofans auf der ganzen Welt zu begeistern. Dieses 'SWR Kultur Gespräch' ist eine besondere Gelegenheit, Einblicke in das Leben des gebürtigen Stuttgarters und seine ganz persönliche Perspektive auf Hollywood zu bekommen."

Burkhard C. Kosminski, Intendant des Schauspiels Stuttgart: "Roland Emmerich hat es auf beeindruckende Weise immer wieder geschafft, große Themen innovativ umzusetzen. Es ist für uns eine Riesenehre, diesen Weltstar bei uns im Schauspielhaus begrüßen zu dürfen und ihn näher kennenzulernen."

Im Anschluss an das Gespräch wird die SWR Dokumentation " Meister der Apokalypse - Roland Emmerich" gezeigt. Der Film zeichnet Emmerichs Weg vom filmbegeisterten Studenten zum weltweit erfolgreichen Regisseur nach und beleuchtet die Entstehung seiner größten Produktionen. Nach den Fantastischen Vier geht die Kooperation von Schauspiel Stuttgart und SWR Kultur mit Roland Emmerich in die zweite Runde: ein Abend für Filmfans, Neugierige und alle, die wissen wollen, wie man den großen Knall auf die Leinwand bringt - ein Blick hinter die Blockbuster-Kulissen Hollywoods mit einem der erfolgreichsten deutschen Regisseure im internationalen Kino.

"Der Meister der Apokalypse - Roland Emmerich im Gespräch mit Michael Steinbrecher" am 8. Mai 2026 am Schauspiel Stuttgart wird aufgezeichnet und am Samstag, 16. Mai 2026, ab 17:04 Uhr als "SWR Kultur Gespräch" im Radio gesendet. Anschließend kann man es auf " ARD Sounds" (vormals "ARD Audiothek") nachhören.

Diese Gesprächsreihe ist nach "Schlaglicht" (2023) und den SWR Kultur Gesprächen im Rahmen des Europäischen Theaterfestivals "Achtung Freiheit!" (2025) sowie des Innovationslabors Zukunft (2025) eine weitere Koproduktion von SWR Kultur und Schauspiel Stuttgart. Moderator Michael Steinbrecher lädt prominente Gäste aus Kultur, Politik, Sport und Unterhaltung zum Gespräch ins Schauspielhaus. Die dritte Ausgabe ist bereits in Planung, die Reihe soll in der kommenden Spielzeit weitergeführt werden.

Karten für das Live-Ereignis zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind ab sofort erhältlich unter www.schauspiel-stuttgart.de oder Tel.: 0711 / 20 20 90.

Veranstaltung

Freitag, 8. Mai 2026, 19:30 Uhr

Adresse

Schauspiel Stuttgart I

Oberer Schlossgarten 6

70173 Stuttgart

schauspiel-stuttgart.de/

Im Radio

Samstag, 16. Mai 2026, ab 17:04 Uhr, in SWR Kultur

anschließend zum Nachhören auf ARD Sounds

Infos auch auf: http://swr.li/schauspiel-stuttgart-swr-kultur-roland-emmerich

Fotos auf www.ARD-foto.de

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