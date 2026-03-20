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Finale Saison von Immer wieder sonntags - SWR Show im Ersten geht nach mehr als 30 Jahren zu Ende

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Stuttgart (ots)

Stuttgart. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist die Musiksendung "Immer wieder sonntags" ein fester Bestandteil des Sonntagvormittags im Ersten - nach der anstehenden Saison 2026 endet die Sendung mit einer finalen Staffel: Ab dem 31. Mai gehen zwölf Live-Ausgaben auf Sendung, zum großen Finale gibt es zusätzlich am 6. September eine Extra-Ausgabe, am 13. September eine Best-of-Show.

Der federführende SWR und die ARD haben gemeinsam entschieden, das Format ab 2027 nicht weiterzuführen.

Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information:

"Die Einstellung von 'Immer wieder sonntags' ist eine schmerzhafte Entscheidung, die wir sehr sorgfältig abgewogen haben und die uns angesichts des großen Erfolgs nicht leichtfällt. Die wirtschaftliche Situation des SWR lässt uns aber keine andere Wahl. Wir gehen diesen Schritt mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber Stefan Mross und dem gesamten Team, die über viele Jahre Großartiges geleistet haben. Ich verstehe, dass viele treue Fans von 'Immer wieder sonntags' enttäuscht sein werden, weil wir ihnen aus finanziellen und strategischen Gründen einen Fixpunkt im Sommer nehmen. In der letzten Saison 2026 - erweitert um eine zusätzliche Abschlussshow - wollen wir gemeinsam mit dem Publikum das Format noch einmal feiern und es so würdevoll verabschieden, wie es angesichts des langjährigen Erfolgs angemessen ist."

Christine Strobl, ARD Programmdirektorin:

"Mehr als drei Jahrzehnte hat 'Immer wieder sonntags' den Sonntagvormittag in der ARD mit Musik, Nähe und Lebensfreude geprägt. Vor allem Stefan Mross hat der Sendung als Nachfolger von Max Schautzer mit seiner unverwechselbaren Art ihr Gesicht und ihr Herz gegeben. Er wurde in der 'Immer wieder sonntags'-Arena zu einem der großen Entertainer in der Schlagerwelt. Dafür gilt ihm, dem SWR, dem Europa-Park, Kimmig Entertainment und dem gesamten Team unser großer Dank. Zum Abschluss werden wir dieses besondere Stück Fernsehgeschichte gemeinsam mit dem Publikum gebührend feiern. Alles hat seine Zeit: Formate verändern sich, unser Unterhaltungsportfolio entwickelt sich weiter - aber das, was 'Immer wieder sonntags' für viele Menschen bedeutet hat, bleibt."

Die bisher für "Immer wieder sonntags" eingesetzten Mittel sollen teilweise eingespart und teilweise in die Entwicklung neuer digitaler Unterhaltungsformate investiert werden. Der SWR bleibt auch unter wachsendem Kostendruck ein starker Anbieter von öffentlich-rechtlicher Unterhaltung und großen Live-Erlebnissen, wird neue Formate entwickeln und sich dabei strategisch an veränderten Mediennutzungsgewohnheiten orientieren.

Über "Immer wieder sonntags":

"Immer wieder sonntags" wird seit 1995 im Ersten ausgestrahlt, damals noch von Max Schautzer moderiert. Seit 1998 ist das Gelände des Europa-Park-Erlebnisresorts in Rust (Ortenaukreis/Baden-Württemberg) fester Austragungsort der Open-Air-Live-Sendung. Max Schautzer moderierte bis einschließlich 2003. Seit 2005 ist Stefan Mross Moderator der Sendung, nachdem Sebastian Deyle 2004 für ein Jahr die Moderation übernommen hatte. Insgesamt wurden bisher 378 Folgen in 31 Staffeln produziert.

Die Saison 2026 beginnt am 31. Mai 2026 und umfasst 12 Live-Sendungen. Hinzukommt eine Extra-Ausgabe am 6. September sowie eine Best-of-Show am 13. September 2026.

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