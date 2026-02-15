FIL - Internationaler Rodel Verband

Emotionale Olympische Rodel-Bewerbe - fünf Nationen gewinnen Medaillen

Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 - Rennrodeln

7. bis 12. Februar 2026 in Cortina d'Ampezzo

Vom 7. bis 12. Februar 2026 wurden im Cortina Sliding Centre die fünf olympischen Entscheidungen im Rennrodeln ausgetragen: Herren Einsitzer, Damen Einsitzer, Damen Doppel, Herren Doppel und Team Staffel.

An sechs Wettkampftagen entwickelte sich in den Dolomiten eine sportlich hochklassige und emotionale Olympia-Woche, die von Rekorden, Premieren und mitreißenden Teamleistungen geprägt war.

Den Auftakt machten die Herren im Einsitzer am Tag nach der Eröffnungsfeier. Bereits in den ersten beiden Läufen deutete sich an, dass Weltmeister Max Langenhan (GER) in bestechender Form war. Am Sonntag, 8. Februar fiel schließlich die Entscheidung - und Langenhan schrieb Geschichte: Mit vier Bahnrekorden in vier Läufen und einer Gesamtzeit von 3:31,191 Minuten krönte er sich trotz akuter Nackenschmerzen souverän zum Olympiasieger. "Die ersten drei Durchgänge war ich schon ein wenig angespannt, den vierten habe ich dann genossen", sagte der 26-Jährige nach seinem Triumph. Silber gewann Jonas Müller (AUT, +0,596 Sek.), Bronze ging an den Italiener Dominik Fischnaller (+0,934), der seinen Heimvorteil eindrucksvoll nutzte. Für Deutschland war es der zwölfte Olympiasieg im Herren Einzel seit 1964.

Im Damen Einzel setzte sich die Erfolgsgeschichte aus deutscher Sicht fort. Vier Jahre nach ihrem Sturz bei den Spielen in Peking erfüllte sich Julia Taubitz (GER) in Cortina ihren großen Traum. Mit vier konstant starken Läufen, darunter ein Bahnrekord, gewann sie in 3:30,625 Minuten Gold. "Es war der geilste Tanz in meinem bisherigen Leben", beschrieb sie ihren Triumph. Silber sicherte sich Lettlands Startspezialistin Elina Bota (+0,918), die in allen vier Läufen die beste Startzeit erzielte, Bronze ging an die US-Amerikanerin Ashley Farquharson (+0,957). Während Taubitz jubelte, zeigte der Wettbewerb einmal mehr, wie eng die Weltspitze zusammengerückt ist.

Historisch wurde es mit der Premiere im Damen Doppel im olympischen Programm. Vor heimischem Publikum sorgten Andrea Vötter / Marion Oberhofer für italienische Festspiele und gewannen Gold in 1:46,284 Minuten. "Dass wir Olympiasiegerinnen sind, ist noch nicht bei mir angekommen", sagte Vötter nach dem emotionalen Heimsieg. Silber holten Dajana Eitberger / Magdalena Matschina (GER, +0,120), Bronze ging an die Weltmeisterinnen Selina Egle / Lara Kipp (AUT, +0,259). Die Einführung dieser Disziplin erwies sich als voller Erfolg und unterstrich die Weiterentwicklung des Sports.

Die Euphorie in der Arena setzte sich im Herren Doppel fort. Auch hier blieb Gold in Italien: Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner gewannen mit zwei nahezu perfekten Läufen in 1:45,086 Minuten ihren ersten großen Titel als Olympiasieger. Silber ging an Thomas Steu / Wolfgang Kindl (AUT, +0,068), Bronze an die deutschen Routiniers Tobias Wendl / Tobias Arlt (+0,090), die damit ihre außergewöhnliche olympische Medaillensammlung weiter ausbauten und erneut ihre Konstanz auf höchstem Niveau unter Beweis stellten.

Den emotionalen Schlusspunkt setzte die Team Staffel. Seit der Einführung der Disziplin 2014 ist Deutschland bei Olympischen Spielen ungeschlagen - und auch in Cortina hielt die Serie. Julia Taubitz, Tobias Wendl / Tobias Arlt, Max Langenhan sowie Dajana Eitberger / Magdalena Matschina fuhren in 3:41,627 Minuten mit neuem Bahnrekord zu Gold. Im Ziel klatschten sich alle ab und riefen: "Wir sind ein Team." Mit diesem Ergebnis krönten sich die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt zu den erfolgreichsten Olympia-Rodlern, mit sieben Gold- und einer Bronzemedaille. Silber gewann Österreich (+0,542), Bronze ging an Gastgeber Italien (+0,849). Damit fand eine intensive Olympia-Woche ihren perfekten Abschluss.

Medaillenspiegel Rennrodeln - Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

1. Deutschland mit 5 Medaillen - 3x Gold, 1x Silber und 1x Bronze

2. Italien mit 4 Medaillen - 2x Gold, 2x Bronze

3. Österreich mit 4 Medaillen - 3x Silber, 1x Bronze

4. Lettland mit einer Silbermedaille

5. USA mit einer Bronzemedaille

Mit fünf Entscheidungen, einer olympischen Premiere im Damen Doppel und einer eindrucksvollen Team-Staffel setzte das Rennrodeln in Cortina d'Ampezzo starke Akzente bei den Winterspielen Mailand Cortina 2026 und bestätigte einmal mehr seine besondere Faszination aus Internationalität, Präzision, Mut und Teamgeist.

