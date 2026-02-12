FIL - Internationaler Rodel Verband

Wieder Staffel-Gold für Team Deutschland

Cortina

Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 Rodel Team Staffel

Das deutsche Team hat erneut die olympische Team Staffel gewonnen. Wie schon 2014 in Sotschi, 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking.

Im Cortina Sliding Centre verbesserten Julia Taubitz, Tobias Wendl und Tobias Arlt, Max Langenhan sowie Dajana Eitberger und Magdalena Matschina bei ihrem Start-Ziel-Sieg den Bahnrekord auf 3:41,627 Minuten.

Im Ziel klatschten sich alle Sechs ab und riefen: "Wir sind ein Team." Bundestrainer Patric Leitner hatte nichts auszusetzen: "Unglaublich, kein Fehler, kein Wackler. Das war jetzt ein schöner Abschluss." Für ihn entscheidend war die Erfahrung seiner Sportler: "Alle Athleten, die am Start waren, haben schon olympische Medaillen gewonnen und sind Weltmeister geworden. Die wissen, wie es ist, am Schluss oben zu stehen."

Für das Duo Wendl/Arlt war es nach der Bronzemedaille im Team Doppel die siebte Goldmedaille. Damit sind die 38 Jahre alten Doppelspezialisten die erfolgreichsten Olympiarodler aller Zeiten. "Dass wir mit zwei Medaillen heimreisen, hätte ich vor einer Woche nicht gedacht", sagte Wendl, "aber jetzt wissen wir, was der Schlitten macht und beschleunigen auch nach unten auf der Bahn."

Silber holte sich das Team Österreich mit Lisa Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Müller und Selina Egle/Lara Kipp. Sie konnten ihren alten Bahnrekord von 3:42,536 Minuten auf 3:42,214 Minuten verbessern, doch das deutsche Sextett war bei seiner Triumphfahrt 0,542 Sekunden schneller. Lisa Schulte, die als einzige Athletin noch keine Olympia-Medaille gewonnen hatte, sagte: "Es bedeutet mir unglaublich viel, ich bin mega glücklich und meinen Teamkollegen sehr dankbar, dass wir heute gemeinsam diese Silbermedaille gewonnen haben."

Nach dem goldenen Mittwoch mit den Siegen der beiden Doppelteams holte Italien mit Verena Hofer, Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller sowie Andrea Vötter und Marion Oberhofer Bronze. 0,849 Sekunden betrug ihr Rückstand.

Platz vier sicherte sich Lettland mit Elina Bota, Martins Bots/Roberts Plume, Kristers Aparjods, Marta Robezniece/Kitija Bogdanova mit einem Rückstand von 1,077 Sekunden. Dahinter folgte das US-Team (Ashley Farquharson, Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa, Jonathan Gustafson, Chevonne Forgan/Sophia Kirkby - 1,104).

Über ihren sechsten Platz freuten sich besonders die Rodler aus der Ukraine (Yulianna Tunytska, Ihor Hoi/Nazarii, Andriy Mandziy, Olena Stetskiv/Oleksandra Mokh) mit 4,502 Sekunden Rückstand.

