Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz

Belegante übernimmt Hauptgeschäftsführung des Fachverbandes Leben Raum Gestaltung

Bad Wildungen (ots)

Andrea Belegante hat zum 1. Januar 2026 die Hauptgeschäftsführung des Fachverbandes Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz übernommen. Sie folgt damit auf Hermann Hubing, der den Verband lange Jahre geprägt hat.

Mit dem Amtsantritt übernimmt Belegante zugleich die Geschäftsführung und Schulleitung der Holzfachschule Bad Wildungen, die als führende privatwirtschaftlich geführte Fachschule für die Holzbranche im deutschsprachigen Raum in Trägerschaft des Fachverbandes steht. Darüber hinaus verantwortet sie die Geschäftsführung des DIB - Deutsches Institut für Bestattungskultur. Weitere verbundene Aufgaben innerhalb der Organisationsstruktur des Fachverbandes werden ebenfalls in ihrer Zuständigkeit gebündelt.

Belegante ist Juristin und bringt langjährige Erfahrung aus Verbandsarbeit und Führungsverantwortung mit. Zuletzt war sie als Partnerin der Personalberatung Stanton Chase tätig. Zuvor leitete sie den Bundesverband der Systemgastronomie als Hauptgeschäftsführerin und war dort zuvor stellvertretende Hauptgeschäftsführerin sowie Leiterin der Rechtsabteilung.

Der Führungswechsel war langfristig vorbereitet: Belegante wurde im November 2024 von der Delegiertenversammlung zur Nachfolgerin gewählt und trat zum 1. Juli 2025 als stellvertretende Hauptgeschäftsführerin an, um den reibungslosen Übergang in der Verbandsspitze sicherzustellen.

Der Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz ist der Landesinnungsverband für das hessische und rheinland-pfälzische Tischler- und Bestatter-Handwerk sowie Montagegewerbe. Er vertritt die Interessen von rund 2.000 Innungsbetrieben und setzt sich in Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit für die Belange der Gewerke ein.

Original-Content von: Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell