Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz

Holzfachschule Bad Wildungen mit neuem attraktiven Weiterbildungsangebot: Holztechniker und Tischlermeister in 24 Monaten

Gute Nachricht für alle weiterbildungswilligen Holzverarbeiter: Die Holzfachschule Bad Wildungen bietet ab August 2025 nicht nur die inhaltlich überarbeitete Fortbildung zum Tischlermeister an, sondern darüber hinaus wurde auch der Staatl. Geprüfte Techniker - Fachrichtung Holztechnik curricular auf die speziellen Anforderungen der Holzverarbeitung ausgerichtet und zudem durch einen inhaltlichen Relaunch die Möglichkeit eröffnet, dass junge Tischler innerhalb von zwei Jahren sowohl den Tischlermeister als auch den Staatl. Geprüften Holztechniker erfolgreich abschließen können.

Wie Schulleiter Hermann Hubing erläuterte, beginnt der Vorbereitungslehrgang zum Tischlermeister am 11. August 2025 - der insgesamt rd. 1.250 Stunden umfassende Kurs (Teile I - IV) wird nach gut sieben Monaten mit der Prüfung zum Tischlermeister vor dem Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Kassel abgeschlossen. Eine Woche später, am 18. August 2025, startet dann der rd. 2.900 Stunden umfassende Lehrgang zum Staatl. Geprüften Holztechniker, der nach knapp zwei Jahren mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen wird. Interessenten an der Kombination Tischlermeister / Techniker können während des Lehrgangs den zusätzlichen Teile I der Meisterprüfung in den Semesterferien ergänzen und somit parallel zu ihrer Technikerprüfung auch noch diesen Teil der Meisterprüfung absolvieren. Die Teile II, III + IV der Meisterprüfung werden bei den erfolgreichen Technikern anerkannt.

Mit dem neuen Weiterbildungsangebot reagiert die Holzfachschule Bad Wildungen, die größte private Bildungseinrichtung der Holzwirtschaft, auf eine erhöhte Nachfrage nach einer Kombination aus dem mehr praxisorientierten Tischlermeister und dem theoretisch versierten Holztechniker. Durch die geänderte inhaltliche Schwerpunktsetzung - weg vom Holzbearbeiter und hin zum Holzverarbeiter - wird ebenfalls den Markterfordernissen Rechnung getragen.

Die Kosten für den Meistervorbereitungslehrgang betragen 12.750 EUR, für den Techniker 8.784 EUR sowie für den Kombi-Kurs bei 9.960 EUR, wobei die Kosten für den Tischlermeister zu 75% durch das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz abgedeckt werden; außerdem können die erfolgreichen Teilnehmer noch die je nach Bundesland unterschiedlich hohen "Meisterprämien" in Anspruch nehmen, die in Hessen 3.500 EUR betragen. Die Studiengebühren für den Holztechniker können ebenfalls nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz bezuschusst werden und beim Techniker / Tischlermeister werden die Gebühren für den Techniker durch das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz und die ergänzenden Kosten für den Teil I des Tischlermeisters durch die "Meisterprämie" finanziell abgefedert.

Informationen und Anmeldung unter

Holzfachschule Bad Wildungen gemeinnützige GmbH

Silvia Schmolt

Auf der Roten Erde 9

34537 Bad Wildungen

Tel.: 05621 7919-10

Fax: 05621 7919-88

Email: info@holzfachschule.de

Original-Content von: Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell