TerraMaster D1 SSD Pro vorgestellt: 80Gbps Thunderbolt 5-Gehäuse erreicht 7061 MB/s mit passiv gekühltem Vollaluminium-Design

Die professionelle Speichermarke TerraMaster hat ihr Flaggschiff-Gehäuse für portable SSDs, das D1 SSD Pro, offiziell auf den Markt gebracht. Das Produkt verfügt über eine Thunderbolt-5-Schnittstelle mit 80 Gbps und eine Dual-Chip-Controller-Architektur, die einen stabilen und hocheffizienten Datentransfer sowie eine nahezu geräuschlose Betriebserfahrung bietet. Konzipiert für 8K/4K-Videobearbeiter, Hardcore-Gamer und leistungsstarke Nutzer von MacBook Pro oder Mac mini, setzt es neue Leistungsmaßstäbe für tragbare SSD-Gehäuse.

80Gbps Bandbreite, ultimative Transferleistung

Das D1 SSD Pro nutzt die 80Gbps-Bandbreite von Thunderbolt 5 voll aus und erreicht Leseeschwindigkeiten von bis zu 7061 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 6816 MB/s, wobei eine 6 GB große Datei in etwa 1 Sekunde übertragen wird. Im Vergleich zu Thunderbolt 4 (40Gbps) Produkten ist die Geschwindigkeit nahezu verdoppelt. Für professionelle Content-Ersteller bedeutet dies eine erhebliche Steigerung der Effizienz beim Importieren, Exportieren und der Echtzeitbearbeitung von 8K/4K-Hochauflösungs-Videomaterial. Große RAW-Dateien und Terabyte-große Projektbackups können ebenfalls schnell abgeschlossen werden, was Arbeitsabläufe reibungsloser und effizienter macht.

Vollaluminium-Passivkühlungs-Design für Langlebigkeit und geräuschlosen Betrieb.

Das D1 SSD Pro verfügt über ein Gehäuse aus Luft- und Raumfahrt-Aluminiumlegierung, präzisionsgefertigt mittels CNC-Integralformtechnologie, das hervorragende Festigkeit und Wärmeableitung bietet. Das passiv gekühlte Design ohne Lüfter gewährleistet einen wirklich geräuschlosen Betrieb, während die hochwertige matte sandgestrahlte Oberfläche ein feines Griffgefühl und ein dezent anspruchsvolles Aussehen verleiht. Sein Volumen beträgt nur etwa 80 % vergleichbarer 80Gbps-Produkte, was es kompakt und leicht macht. Es passt problemlos in eine Tasche und verwandelt sich jederzeit und überall in eine leistungsstarke mobile Workstation.

Breite Kompatibilität + Professionelle Backup-Lösung

Unterstützt M.2 2280 NVMe SSDs mit einer maximalen Kapazität von 8TB pro Laufwerk (größere Kapazitäten werden in Zukunft unterstützt). Einfaches Plug-and-Play, keine komplexe Einrichtung erforderlich.

Kompatibel mit Thunderbolt 5/4/3- und USB4/3.2-Schnittstellen und unterstützt Windows-, macOS- und Linux-Systeme. Kann direkt als macOS-Startlaufwerk konfiguriert werden, um schnell zwischen macOS- und Windows-Dualsystemen zu wechseln. Enthält die TPC Backupper Backup-Software (unterstützt geplante, inkrementelle und differenzielle Backups für Windows 8-11). Mac-Nutzer können Time Machine nahtlos nutzen. Darüber hinaus unterstützt die exklusive TerraMaster TDAS Mobile App das Ein-Klick-Backup von Fotos und Videos für iOS- und Android-Nutzer und schützt so wichtige Daten umfassend.

Mehrere Anwendungsszenarien zur Erfüllung vielfältiger Bedürfnisse:

- 8K/4K-Videoeditoren: Schnelles Kopieren von Footage vor Ort, erhebliche Steigerung der Post-Production-Effizienz.

- Intensive MacBook Pro/Mac mini Nutzer: Perfekte externe Speichererweiterung + zuverlässige Startlaufwerkslösung.

- Hardcore-Gamer: Externe Spielebibliothek mit großer Kapazität und Ladegeschwindigkeiten, die weit über denen von internem Speicher liegen.

- Mobile Professionals: Hochgeschwindigkeitsverarbeitung massiver Dokumente und Präsentationsdateien unterwegs.

- Allgemeine Nutzer: Eine einfache, schnelle und hochkapazitive Option für den alltäglichen mobilen Speicher.

Umfassender Sicherheitsschutz

Integrierte mehrfache Schaltungsmechanismen wie Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz und ESD-Elektrostatikschutz schützen Hardware und Datensicherheit auch in komplexen Umgebungen effektiv.

Das TerraMaster D1 SSD Pro ist nicht nur ein portables SSD-Gehäuse, sondern auch die ultimative mobile Speicherlösung, maßgeschneidert für professionelle Content-Ersteller und leistungsorientierte Nutzer - es erfüllt die anspruchsvollsten Anforderungen mobiler Workstations mit extremen Transfergeschwindigkeiten, außergewöhnlicher Betriebsstabilität und einem vollständig geräuschlosen Design.

Verfügbarkeit

Das TerraMaster D1 SSD Pro ist ab sofort über die TerraMaster-Website (https://www.terra-master.com/de-de/) und autorisierte Vertriebskanäle erhältlich, mit einer 2-jährigen globalen Garantie und lebenslangem technischem Support. Erleben Sie noch heute hochperformanten Thunderbolt 5 portablen Speicher!

Angebot zur Neuerscheinung! Genießen Sie 15% Rabatt in den ersten beiden Wochen nach dem Release. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Privathaushalte, Unternehmen und den Enterprise-Bereich konzentriert. Mit dem Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design liefert TerraMaster hochmoderne NAS- und DAS-Produkte, um vielfältige Speicheranforderungen zu erfüllen.

