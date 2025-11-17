TerraMaster Technology Co., Ltd

TerraMaster Black Friday & Cyber Monday 2025 Mega-Sale ist da: Bis zu 30 % Rabatt auf NAS & DAS - Starten Sie Ihr Speicher-Upgrade!

shenzhen,China (ots)

TerraMaster, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Speicherlösungen, startet offiziell seine Black Friday- und Cyber Monday-Aktion 2025! Der Verkauf läuft vom 20. November bis 1. Dezember. Wir haben eine große Auswahl an NAS- und DAS-Speichergeräten mit exklusiven Rabatten von bis zu 30 % sorgfältig ausgewählt, um den Bedürfnissen aller Nutzer gerecht zu werden - von Einsteigermodellen für den Heim- und Privatgebrauch über Hochleistungs-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen bis hin zu ultraschnellem Speicher, der speziell für Kreativprofis konzipiert ist, die 4K/8K-Videobearbeitung, Virtualisierung und groß angelegte Projektverwaltung durchführen.

Dieses zeitlich begrenzte Angebot ist Ihre perfekte Gelegenheit, Ihre Dateninfrastruktur zu aktualisieren und Ihr Backup-System zu unschlagbaren Preisen zu stärken.

Als wegweisender Innovator im Speicherbereich konzentriert sich TerraMaster bei der aktuellen Aktion auf die dringendsten Bedürfnisse der Nutzer: hohe Leistung, hohe Kompatibilität und einfache Skalierbarkeit. Basierend auf Marktfeedback und Analysen der Nutzercommunity sticht das F2-424 Dual-Bay-NAS hervor. Ausgestattet mit einer Intel N95 Quad-Core-CPU und zwei 2.5GbE-Ethernet-Ports unterstützt es perfekt TOS 6 und Plex-4K-Transcoding, wodurch es ideal für Multimedia-Backups im Heimgebrauch und den Fernzugriff ist. Ursprünglich für $379 angeboten, ist es jetzt mit bis zu 30 % Rabatt erhältlich und kostet nur $265! Das ebenso beliebte F2-425 Einsteiger-Dual-Bay-Intel-Quad-Core-2.5GbE-NAS, ursprünglich für $249, ist jetzt auf $199 reduziert und damit die Top-Wahl für preisbewusste Nutzer.

Das mit Spannung erwartete 2025er F4-425 Plus verfügt über den neuesten Intel N150-Prozessor und ist das erste 4-Bay-NAS auf dem Markt mit standardmäßig zwei 5GbE-Schnittstellen. Für 8K-Streaming und Multitasking optimiert, stellt dieses Performance-Upgrade gegenüber dem beliebten F4-423 ebenfalls ein 20%iges Rabattangebot dar - der Preis fällt von $569 auf $455 und macht es ideal für kleine Haushalte, die effiziente Dateisynchronisation und Multimedia-Freigabe erreichen möchten. Für Nutzer mit hohen Kapazitäts- und Leistungsanforderungen ist das F6-424 Max Sechs-Bay-NAS mit seinem leistungsstarken Intel i5-10-Kern-Prozessor, großzügigen Erweiterungs-Slots und stabiler TRAID-Unterstützung jetzt mit 20 % Rabatt von $999 auf nur $799 erhältlich und erfüllt damit perfekt die Datenverwaltungsbedürfnisse kleiner bis mittlerer Büros und professioneller Anwender.

Zusätzlich zur Star-NAS-Reihe umfasst der Sale auch DAS (Distributed Automatic Storage)-Systeme, die sich ideal als Backup für NAS-Geräte eignen. Sie benötigen keine aufwendige Netzwerkkonfiguration und können direkt an einen PC oder ein bestehendes NAS angeschlossen werden, um hochgeschwindigkeitslokale Backups und Bearbeitungsunterstützung zu bieten. Das beliebte D4-320 4-Bay-DAS mit USB 3.2 Gen 2 10Gbps-Interface war ursprünglich für $189 gelistet, ist jetzt aber 20 % reduziert und kostet nur $151! Es ist besonders geeignet für preisbewusste Nutzer, die ihr bestehendes System schnell erweitern möchten - ein "NAS- und Mini-PC-Erweiterungs-Kraftpaket".

Das TerraMaster D1 SSD Plus wurde speziell für Medien-Creatives entwickelt: Es unterstützt USB 4 mit einer Bandbreite von bis zu 40Gbps sowie Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3853/3707 MB/s. Es eignet sich für 4K/8K-Videobearbeitung und plattformübergreifende Anwendungen und bietet außerdem eine dedizierte TDAS Mobile App für One-Click-Backups von Handyfotos und -videos. Ursprünglich für $109 angeboten, ist es derzeit mit 30 % Rabatt für nur $76.99 erhältlich. Reddit-Nutzer loben es als ein "Video-Editing-Kraftpaket für Creator" und sehen es als perfekte Ergänzung zu Geräten wie dem Mac Mini für hybride Speicher-Upgrades.

Black-Friday- & Cyber-Monday-Sale: Ausgewählte Produkte mit 20-30 % Rabatt! Aktualisieren Sie Ihren Datenspeicher zu unschlagbaren Preisen vom 20. November bis 1. Dezember 2025 - Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit!

