TerraMaster Technology Co., Ltd

TerraMaster stellt TOS 7 Insider Preview vor: Jetzt mitmachen und die Chance auf das neue USB4 NVMe SSD externes Laufwerk-Gehäuse D1 SSD Plus gewinnen!

Bild-Infos

Download

Shenzhen,China (ots)

TerraMaster, eine professionelle Marke, die sich innovativen Speicherlösungen für Privatanwender und Unternehmen widmet, steht kurz vor der Einführung seines brandneuen NAS-Betriebssystems TOS 7, das über zwei Jahre entwickelt wurde. Das erneuerte Farbschema und visuelle Design bieten einen frischen Wind, ein intuitiveres interaktives Erlebnis, effizientere Abläufe und reichlich funktionale Innovationen. TerraMaster lädt Nutzer weltweit ein, am TOS 7 Insider Preview-Programm teilzunehmen. Early Adopter haben die Chance, das neue USB4 NVMe SSD Enclosure D1 SSD Plus zu gewinnen!

Die 10 wichtigsten Highlights von TOS 7

1. Überarbeitetes Interaktionsdesign: Einfach und leistungsstarkTOS 7 führt eine frische visuelle Sprache ein, mit 90 % neu gestalteten Icons, über 50 neuen Funktionen und mehr als 1.000 optimierten Details. Eine verschlankte Hierarchie und klare Interaktionslogik machen Bedienungen intuitiver und steigern die Effizienz in Hochfrequenz-Szenarien um 60 %. Anpassbare Navigationsleisten und Nachrichtenzentren unterstützen Drag & Drop von Icons, erfüllen individuelle Bedürfnisse und erhöhen die Betriebseffizienz.

2. Robuste Dateiverwaltung: Deutlich verbesserte EffizienzNeue "Meine Dateien"- und "Desktop"-Funktionen unterstützen Remote-Datei-Mounting und eine intuitive grafische Oberfläche. Upgrade von Tab- und Split-Screen-Modi erhöht die Effizienz übergreifender Verzeichnisoperationen um 60 %. Hinzugefügtes ISO-Datei-Mounting und ein einheitlicher Papierkorb vereinfachen Dateizugriff und -verwaltung.

3. Online-Zusammenarbeit: Verdoppelte EffizienzUnterstützt Online-Bearbeitung von Word, Excel, PPT und anderen Formaten, ermöglicht Echtzeit-Zusammenarbeit mehrerer Benutzer ohne Downloads. Die Teamproduktivität wird um 100 % gesteigert, ideal für Unternehmen und Privatanwender.

4. Globale Suche: 10x schnellerNutzt effiziente invertierte Index-Technologie und Kernel-level Echtzeit-Dateierkennung; die Suchgenauigkeit verbessert sich um 120 %, und die Abfragegeschwindigkeit erhöht sich um das 10-fache, ermöglicht schnelles Auffinden von Dateien.

5. Allgemeines TNAS.online : Schneller und stabilerAngetrieben von einem globalen Multi-Node-Verteilten Netzwerk; verwalten Sie Ihr TNAS-Gerät mühelos über Mobile Clients, greifen Sie jederzeit und überall auf NAS-Daten zu, ohne komplexe Konfigurationen.

: Schneller und stabilerAngetrieben von einem globalen Multi-Node-Verteilten Netzwerk; verwalten Sie Ihr TNAS-Gerät mühelos über Mobile Clients, greifen Sie jederzeit und überall auf NAS-Daten zu, ohne komplexe Konfigurationen. 6. Unabhängige Speicherverwaltung: Umfassende VisualisierungEine neue Übersichtsfunktion bietet globale Visualisierung der Speicherverwaltung, ermöglicht schnelle Ressourcenüberwachung und -verwaltung. Hinzugefügte Systemplatten-Migrations- und Löschfunktionen bedienen diverse Szenarien. Optimierte Array-Verwaltung passt sich automatisch an Hardwarebedingungen während Erweiterung oder Migration an.

7. Erweiterte Berechtigungsverwaltung: 13 BerechtigungsartenBasierend auf drei bestehenden Berechtigungstypen fügt TOS 7 anpassbare Optionen hinzu und bietet bis zu 13 Berechtigungstypen. Dies bietet Unternehmen höhere Managementeffizienz, verbesserte Sicherheit und flexible Zugriffsrichtlinien, ermöglicht Administratoren einheitliche Strategien und reduziert Wartungskosten.

8. Präzise Netzwerkkontrolle: Optimierte RessourcenzuteilungEine neue Netzwerkports-Drosselungsfunktion erlaubt Bandbreiten-Zuteilung nach Dienst oder Gerät, verhindert, dass ein einzelner Dienst alle Ressourcen monopolisiert, und gewährleistet optimale Netzwerknutzung.

9. App Center: Benutzerfreundlicher und leistungsfähigerDas App Center bietet jetzt 10 neue Kategorien für schnellen und präzisen Zugriff auf Zielanwendungen. Neue Docker-empfohlene Images ermöglichen One-Click-Deployment für gängige Szenarien, während eine Anwendungsprotokoll-Verfolgungsfunktion die App-Verwaltung vereinfacht und rationalisiert.

10. Developer-Modus mit Virtual Machines: Entfesseln Sie endlose MöglichkeitenDer neue Developer-Modus bietet vollen Root-Zugriff und Kompatibilität mit Ubuntu-Software-Repositories, ermöglicht Nutzern freie Installation von Entwicklungswerkzeugen. Hinzugefügte VM-Unterstützung ermöglicht Anwendungsisolierung und flexibles Deployment, bedient diverse Bedürfnisse von Heimunterhaltung bis zu Unternehmensanwendungen.

Machen Sie mit für die Chance auf Gewinne!

Teilnahmeprozess:

1. Senden Sie eine E-Mail an pm@terra-master.com, um sich als TOS 7 Insider Preview-Mitglied zu bewerben. Die Informationen sollten Ihren Namen, Ihr TNAS-Modell und die Art der TNAS-Nutzung enthalten. Warten Sie dann auf weitere Bestätigung.

2. Nach Überprüfung erhalten die ausgewählten Insider Preview-Tester einen Download-Link für die TOS 7 Insider Preview, um mit dem Erkunden der neuen Funktionen zu beginnen.

3. Senden Sie Feedback zu Problemen innerhalb der festgelegten Frist an pm@terra-master.com. Nutzer, die hochwertiges, konstruktives Feedback bieten, haben die Chance auf Preise.

4. TerraMaster wird per E-Mail bezüglich des Insider Preview-Feedbacks und der Preisvergabe antworten.

Ablauf: Anmelden > Qualifikationsprüfung > Test starten > Feedback & Vorschläge einreichen > Hochwertiges Feedback auswählen > Preise/Rabatte vergeben

Teilnahmezeitplan:

1. Bewerbungsschluss: 5. November 2025

2. Bestätigung der Insider Preview-Tester: 6. November 2025

3. Verfügbarkeit der Insider Preview-Version: 7. November 2025

4. Feedback-Einsendeschluss: 24. November 2025

Preise:

Erster Preis (20 Gewinner): Jeder Gewinner erhält ein D1 SSD Plus im Wert von über 100 $.

Zweiter Preis: Alle Teilnehmer erhalten einen 30 $-Rabattgutschein für den TerraMaster Offiziellen Store.

Die Gewinnerliste wird voraussichtlich am 30. November 2025 auf der TerraMaster-Website und in Social-Media-Kanälen bekannt gegeben. Alle Insider Preview-Testteilnehmer werden per E-Mail benachrichtigt.

Hinweis: Diese Aktion hat spezifische Produktmodellanforderungen. Detaillierte Gewinnspielregeln finden Sie in den offiziellen Aktionsrichtlinien.

https://forum.terra-master.com/en/viewtopic.php?t=9228

https://terra-master.com/pages/tos7

Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:

Facebook: https://www.facebook.com/terramasterofficial

X: https://www.x.com/TerraMasters

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-master

YouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/

TikTok: https://www.tiktok.com/@terramaster_official

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Privathaushalte, Unternehmen und den Enterprise-Bereich konzentriert. Mit dem Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design liefert TerraMaster moderne NAS- und DAS-Produkte, um verschiedene Speicheranforderungen zu erfüllen.

Original-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell