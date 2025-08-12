TerraMaster Technology Co., Ltd

TerraMaster führt F2-425 2-Bay NAS ein: Intel x86 Leistungsbenchmark

Beste Wahl für Heimnutzer

TerraMaster, ein führender Innovator im Bereich Network-Attached Storage (NAS)-Lösungen, freut sich, die Einführung des F2-425 anzukündigen, eines hochmodernen 2-Bay NAS, das die Datenspeicherung und Multimedia-Verwaltung für den Heimgebrauch neu definiert. Als Nachfolger der Modelle F2-210 und F2-212 wechselt der F2-425 von ARM-Prozessoren zu einem leistungsstarken Intel x86 Quad-Core-Prozessor, der bis zu 40 % bessere Leistung als vergleichbare ARM-basierte Modelle bietet und damit die ideale Wahl für Heimnutzer ist, die professionelle Speicherlösungen zu einem erschwinglichen Preis suchen.

Wichtige Funktionen des TerraMaster F2-425

Herausragende Leistung, Abschied von der ARM-Architektur

Ausgestattet mit einem Intel x86 Quad-Core-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und zwei 2,5-GbE-Ports bietet der F2-425 überragende 4K-Videoenkodierung und -dekodierung, ideal für Heim-Backups und Multimedia-Streaming.

Enorme Speicherkapazität

Unterstützt bis zu 60 TB (2 x 30 TB Laufwerke) und kann 15 Millionen Fotos, 9 Millionen Dokumente, 20.000 HD-Filme oder 2 Millionen verlustfreie Musikstücke speichern.

Robuste Sicherheit

Unterstützt RAID 0, RAID 1, JBOD, Single und TRAID/TRAID+ Konfigurationen für optimierte Festplattennutzung und Redundanz. Bietet Schutz auf Unternehmensniveau, einschließlich 256-Bit-TLS-Verschlüsselung, OTP-Zwei-Faktor-Authentifizierung, Sicherheitsisolationsmodus und TFSS-Snapshots zum Schutz vor Ransomware und Cyberangriffen.

Daten- und Erinnerungszentrum für Zuhause

Der F2-425 dient als zentrales Familiendatenspeicherzentrum, das Daten von PCs, Macs, Telefonen und Cloud-Diensten konsolidiert. Er unterstützt über 50 unabhängige Konten für Familienmitglieder, gewährleistet Privatsphäre und ermöglicht kollaboratives Teilen über öffentliche Bereiche. Erstellen Sie wertvolle Erinnerungen mit dedizierten Alben.

Familien-Multimedia-Hub

Mit 4K-Videodekodierung und uPnP/DLNA-Kompatibilität streamt der F2-425 nahtlos auf Geräte wie Smartphones, Tablets, Roku, Apple TV und Smart-TVs über den TerraMaster Multimedia-Server oder Drittanbieter-Apps wie Plex und Emby.

TNAS Mobile App

Eine überarbeitete, benutzerfreundliche Mobile-App ermöglicht nahtlose Foto-Backups, KI-Kategorisierung, Benutzer- und Speicherverwaltung sowie sicheres Teilen mit anpassbaren Berechtigungen, Ablaufeinstellungen und Passwortüberprüfung. Die TNAS-Plattform nutzt lokale KI-Algorithmen, um Fotos nach Gesichtern, Haustieren, Objekten und Szenen zu kategorisieren, was Privatsphäre und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet.

Mühelose PC-Integration

Der TNAS-PC-Client ermöglicht den Zugriff auf NAS-Dateien als lokales Laufwerk im Datei-Explorer, während TerraSync eine Echtzeit-Dateisynchronisation mit bis zu 32 historischen Versionen für effiziente Backups gewährleistet.

Verfügbarkeit

Der TerraMaster F2-425 ist ab sofort über die offizielle Website von TerraMaster (www.terra-master.com) und autorisierte Vertriebskanäle erhältlich, mit einer 2-jährigen weltweiten Garantie und lebenslangem technischem Support.

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Privathaushalte, Unternehmen und Betriebe konzentriert. Mit einem Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und benutzerfreundlichem Design liefert TerraMaster hochmoderne NAS- und DAS-Produkte, um vielfältige Speicheranforderungen zu erfüllen.

