TerraMaster bringt D1 SSD Plus auf den Markt: 40Gbps ultraschnelles und geräuschloses tragbares USB4 SSD-Gehäuse

TerraMaster, eine führende Marke für Speicherlösungen, stellt das D1 SSD Plus vor, ein USB4 SSD-Gehäuse, das für kreative Profis, Gamer und mobile Büroanwender entwickelt wurde. Mit ultraschnellen 40Gbps und hervorragender Wärmeleistung erfüllt es die Anforderungen von 4K/8K-Videobearbeitung, macOS-Bootlaufwerken und Speichererweiterungen für Mac mini und setzt einen Maßstab für leistungsstarke tragbare Speicherlösungen.

Hauptmerkmale des D1 SSD Plus

Ultraschnelle USB4-Leistung

Ausgestattet mit einer USB4 40Gb/s-Schnittstelle erreicht das D1 SSD Plus in Kombination mit leistungsstarken NVMe-SSDs (z. B. Samsung 990 PRO oder WD Black SN850X) Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3853MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3707MB/s. Ein 3GB-Video wird in etwa 1 Sekunde übertragen, was die Bearbeitung von 4K/8K-Videos, große Datenübertragungen und das Ausführen von Anwendungen mühelos ermöglicht.

Effiziente Kühlung und geräuschloser Betrieb

Das D1 SSD Plus verfügt über ein Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminiumlegierung mit großflächigen doppelseitigen Kühlrippen und optimiertem thermischen Design. Es hält optimale SSD-Temperaturen ohne Lüfter aufrecht und verhindert Leistungseinbußen. Mit einem geräuschlosen Betrieb von 0dB(A) erfüllt es die Anforderungen professioneller Tonstudios und ruhiger Büroumgebungen und gewährleistet langfristige Stabilität bei intensiven Aufgaben wie Videorendering und Datenbankverarbeitung.

Hochwertige Verarbeitung und Handwerkskunst

Das aus robustem Luftfahrt-Aluminiumlegierung gefertigte D1 SSD Plus bietet eine 300% höhere Festigkeit als Standardmetall. Sein nahtloses, mehrachsiges CNC-gefrästes Design sorgt für glatte Kanten und Präzision auf Millimeterebene. Die matte, gefrostete Oberfläche verleiht ein elegantes Erscheinungsbild und passt perfekt zu Mac- und PC-Geräten.

Benutzerfreundliches Design

Eine mikroperforierte LED-Anzeige verbessert die Benutzbarkeit bei schwachem Licht, und ein praktischer Installationsprozess ermöglicht den SSD-Wechsel in nur 2 Minuten. Rutschfeste Silikonfüße reduzieren das Risiko versehentlicher Stürze. Das Produkt wird mit einer 2-jährigen weltweiten Garantie und lebenslangem technischem Support geliefert, um Datensicherheit und Benutzerzufriedenheit zu gewährleisten.

Breite Kompatibilität und Portabilität

Das D1 SSD Plus unterstützt 2280 M.2 NVMe-SSDs und ist kompatibel mit USB4-, Thunderbolt 3/4/5- und USB-C-Schnittstellen, die nahtlos mit macOS, Windows, Linux und PS5-Plattformen funktionieren. Es unterstützt SSDs von preisgünstigen Modellen bis zu 8TB-Hochkapazitätslaufwerken und ist kompatibel mit zukünftigen SSDs mit größerer Kapazität. Sein kompaktes, stromlinienförmiges Aluminiumlegierungsdesign ist hochgradig tragbar und richtet sich an Medienschaffende, Gamer, Geschäftsleute und Mac mini-Nutzer.

Geräteübergreifende intelligente Datensicherung

Das D1 SSD Plus enthält die exklusive TDAS App, die mit den neuesten iOS- und Android-Systemen kompatibel ist, für die Ein-Tasten-Sicherung von Fotos, Videos und Daten. Die kostenlose TPC Backupper-Software unterstützt geplante, inkrementelle und differenzielle Backups unter Windows 8/10/11, während Mac-Nutzer nahtlos Time Machine nutzen können, um die Speicheranforderungen von Profifotografen, Heimanwendern und Geschäftsleuten zu erfüllen.

Professionelle Funktionen für kreative Arbeit

Das D1 SSD Plus unterstützt die macOS-Bootlaufwerksfunktion, die den direkten Betrieb von Systemen oder Anwendungen ermöglicht. Es ist ideal für die 4K/8K-Videobearbeitung mit Adobe Premiere Pro, die Fotobearbeitung mit Lightroom und die Echtzeit-Datenanalyse und unterstützt kreative Profis mit effizienten Arbeitsabläufen.

Vielseitige Anwendungen für vielfältige Anforderungen

Das D1 SSD Plus deckt eine breite Palette von professionellen und alltäglichen Szenarien ab:

Medienschaffende und Fotografen: Verwalten von 4K/8K-Videos und hochauflösenden RAW-Bildern.

Technikbegeisterte und Gamer: Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Speicherlösungen.

Geschäftsleute: Unterstützung von mobilem Büro- und Reisebedarf.

Mac mini-Nutzer: Dient als Speichererweiterung oder macOS-Bootlaufwerk.

Allgemeine Nutzer: Erfüllt tägliche mobile Speicheranforderungen.

Verfügbarkeit

Das TerraMaster D1 SSD Plus ist ab sofort über die offizielle TerraMaster-Website (www.terra-master.com) und autorisierte Kanäle erhältlich, mit einer 2-jährigen weltweiten Garantie und lebenslangem technischem Support. Erleben Sie noch heute hochleistungsfähigen USB4 tragbaren Speicher!

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Privatpersonen, Unternehmen und Konzerne spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design liefert TerraMaster hochmoderne NAS- und DAS-Produkte, um vielfältige Speicheranforderungen zu erfüllen.

