TerraMaster F4-425 Plus und F2-425 Plus starten: Intel N150 Hybrid-NAS mit Dual-5GbE, AI-Datenschutz und bis zu 144 TB erweiterbarem Speicher

TerraMaster stellt stolz die Serien F4-425 Plus und F2-425 Plus vor, zwei hybride Network Attached Storage (NAS)-Geräte, die sich an Technik-Enthusiasten, kleine Unternehmen und Privatanwender richten. Das F4-425 Plus verfügt über ein neuartiges 3+4-Bay-Design, das F2-425 Plus über eine 3+2-Bay-Konfiguration für Einstiegs-Erweiterungen. Beide Modelle bieten Dual-5GbE-Highspeed-Netzwerk, drei M.2-SSD-Steckplätze, AI-gestützten Datenschutz und hybride Speicherkapazitäten von bis zu 144 TB/84 TB. Zusammen mit TOS 6 und der Business Backup Suite (BBS) liefern sie nahtloses Management und umfassenden Datenschutz.

Leistungsstark & skalierbar Die Modelle F4-425 Plus und F2-425 Plus werden von einem Intel N150 Quad-Core-Prozessor (bis zu 3,6 GHz), 16GB/8GB DDR5-Speicher und dualen 5GbE-Netzwerkschnittstellen angetrieben und erreichen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1010 MB/s, um anspruchsvolle Datenverarbeitungsaufgaben mühelos zu bewältigen. Beide Modelle verfügen über ein innovatives Design mit drei M.2-SSD-Steckplätzen (bis zu 8TB pro Stück), die entweder als Hochgeschwindigkeits-Cache oder als unabhängige Speicherpools dienen können. Die proprietäre TRAID-Technologie von TerraMaster steigert die Lese-/Schreibgeschwindigkeit um 30 % und erhöht gleichzeitig die Datensicherheit und Redundanz, was die Speicherarchitektur revolutioniert. Jede HDD unterstützt bis zu 30TB, und der Speicher kann nahtlos über USB-verbundene Speicher-Arrays erweitert werden, was nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit ermöglicht.

Hervorragende Laufwerkskompatibilität & kollaborative Innovation TerraMaster verfolgt eine Philosophie der offenen Zusammenarbeit und arbeitet mit führenden Laufwerksherstellern wie Western Digital und Seagate zusammen, um ein robustes Speicher-Ökosystem zu schaffen. Als Marktführer führt TerraMaster Kompatibilitätstests mit über 50 gängigen Laufwerksmodellen durch, um Leistung und Stabilität sicherzustellen und ein zuverlässiges Benutzererlebnis zu liefern. Durch diese Partnerschaften treibt TerraMaster Innovationen in der NAS-Technologie voran und bietet effiziente und zukunftsweisende Speicherlösungen.

Der F4-425 Plus und der F2-425 Plus bieten leistungsstarke Hardware und flexible Anpassungsmöglichkeiten für Technik-Enthusiasten und entfalten kreatives Potenzial.

Robuste Hardware: Der Intel N150 Quad-Core-Prozessor und 16GB/8GB DDR5-Speicher, kombiniert mit integrierter UHD-Grafik, ermöglichen leistungsstarkes 4K/8K-Videotranscoding und Multisession-Hardwarebeschleunigung. Duale 5GbE-Ports gewährleisten ultraschnelle Dateiübertragungen und unterstützen gleichzeitigen Multi-User-Zugriff. AES-NI-Verschlüsselung und TRAID/RAID-5-Unterstützung bieten ein Gleichgewicht aus Leistung und Sicherheit.

Virtualisierung und Downloads: Integriertes Docker Compose und Portainer unterstützen Tausende containerisierter Anwendungen, während VirtualBox mehrere virtuelle Maschinen ermöglicht. Tools wie Aria2 und qBittorrent erleichtern Mediendownloads.

Intelligentes Betriebssystem: TOS 6 bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit Mehrsprachigkeit, dynamischen Themes und One-Click-Optimierung für Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit.

Nahtlose Cloud-Integration: CloudSync unterstützt Einweg- oder Zweiweg-Backups mit Bandbreitenlimits und Versionsverlauf.

Kleine und mittlere Unternehmen: Effiziente Zusammenarbeit und sichere Backups Diese NAS-Geräte bieten unternehmensgerechte Zusammenarbeit und Datensicherheit für KMU und optimieren Geschäftsabläufe.

Verbesserte Teamzusammenarbeit: Funktionen umfassen rollenbasierte Berechtigungen, gemeinsame Ordner und Windows-Domain/LDAP-Integration. TNAS.online ermöglicht globalen Fernzugriff ohne komplexe Einrichtung.

Umfassendes Backup und Sicherheit: Die Business Backup Suite umfasst TerraSync für Synchronisierung, Duple Backup für Offsite-Desaster-Recovery, CloudSync für die Integration mit Google Drive, OneDrive und Amazon S3 sowie Snapshot für Ransomware-Schutz. AES-NI-Verschlüsselung, 256-Bit-TLS, OTP-Authentifizierung und HyperLock-WORM-Technologie gewährleisten manipulationssichere Daten.

Vielseitige Anwendungen: Unterstützt Datei-, E-Mail-, Web-, FTP-Server, MySQL, CRM, Node.js und Java VM, ideal für Bildung, Beratung und Finanzsektor.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf: https://shop.terra-master.com/de-de/products/f4-425-plus

Über TerraMaster TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Zuhause, Unternehmen und Enterprise-Umgebungen konzentriert. Mit Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design bietet TerraMaster moderne NAS- und DAS-Produkte zur Erfüllung vielfältiger Speicherbedürfnisse.

