PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Julius Meinl Deutschland GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Julius Meinl Deutschland GmbH

Julius Meinl serviert Kaffee mit einer Überraschung zum Internationalen Tag des Kaffees

Wien (ots/PRNewswire)

An diesem Internationalen Tag des Kaffees lädt der Premium-Kaffeeröster Julius Meinl aus Wien Kaffeeliebhaber dazu ein, inne zu halten, Kontakte zu knüpfen und die Freude zu feiern, die in jeder Tasse steckt. Am 1. Oktober 2025 erhalten Kunden, die in teilnehmenden Cafés und Verkaufsstellen einen Julius Meinl Kaffee bestellen ein Rubbellos – mit der Chance, sofort einen weiteren Kaffee gratis zu gewinnen.*

Ein Moment zum Genießen:

Für Julius Meinl ist Kaffee mehr als nur ein Getränk. Er ist ein Ritual, eine Auszeit, ein Moment zum Genießen. Ob als ruhiger Moment für sich selbst, als herzlicher Moment mit anderen oder als wohlverdiente Pause im stressigen Alltag – eine Tasse Kaffee bringt Freude in den Alltag.

"Rubbellose haben etwas einzigartig Nostalgisches und Fröhliches an sich. Dieser Moment der Vorfreude, die Hoffnung, der kleine Nervenkitzel ... Es ist eine kleine Geste, die ein Lächeln hervorruft und den Charakter von Julius Meinl perfekt einfängt.

- Christina Meinl, Familienmitglied der 5. Generation

Feiern Sie mit uns den Tag des Kaffees!

Am 1. Oktober laden wir Sie herzlich ein, ein teilnehmendes Café oder Restaurant in Ihrer Nähe zu besuchen, das Julius Meinl Kaffee serviert. Erleben Sie unvergessliche Kaffeemomente, echte Wiener Kaffeekultur – und ein kleines Extra voller Genuss und Gemeinschaft. Ganz gleich, ob Sie sich selbst etwas gönnen oder sich mit Ihren Lieben treffen – wir servieren Ihnen Glück in jeder Tasse. Bringen Sie Ihre Freunde mit, genießen Sie etwas Besonderes und sehen Sie, wer das Glück hat, zu gewinnen.

Erheben wir unsere Tassen auf bedeutungsvolle Momente. Einen schönen Internationalen Tag des Kaffees!

Die vollständigen Geschäftsbedingungen sowie die teilnehmenden Standorte finden Sie hier.

* Verfügbar solange der Vorrat reicht in teilnehmenden Filialen.

HINWEIS FÜR REDAKTEURE

ÜBER JULIUS MEINL

Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien der Welt und eine

traditionsreiche Wiener Kaffeehausmarke. Das Engagement für Qualität ist seit fünf Generationen ein

Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung und Röstung ist Meinl ein bevorzugter Kaffeelieferant für Wiens führende Kaffeehäuser. Heute tragen Julius Meinl Kaffees und Tees dazu bei, bedeutungsvolle Momente für Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt zu schaffen, und werden in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft.

Julius Meinl | Internationaler Tag des Kaffees 2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782377/Julius_Meinl.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2388574/Julius_Meinl_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/julius-meinl-serviert-kaffee-mit-einer-uberraschung-zum-internationalen-tag-des-kaffees-302567462.html

Pressekontakt:

Esther Rosenbaum,
Julius Meinl Deutschland GmbH,
E-Mail: rosenbaum@juliusmeinl.de; Agenturkontakt: Julia Martin,
LHLK Agentur für Kommunikation GmbH,
E-Mail: juliusmeinl@lhlk.de,
Telefon: +49 89 720187 - 298

Original-Content von: Julius Meinl Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Julius Meinl Deutschland GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Julius Meinl Deutschland GmbH
Weitere Storys: Julius Meinl Deutschland GmbH
Alle Storys Alle
  • 10.05.2025 – 09:00

    Barista Cup Gewinner auf Honduras Reise mit Julius Meinl

    Wien (ots/PRNewswire) - Die Gewinner:innen des Barista Cups der Kaffeerösterei Julius Meinl begaben sich kürzlich auf eine Reise nach Honduras, um Ursprünge des Kaffees, den sie täglich zubereiten, hautnah zu erleben. Die Reise, organisiert in Zusammenarbeit mit FAIRTRADE Österreich und dem Lateinamerikanischen und Karibischen Faire-Trade-Netzwerk des Fairen Handels (CLAC), führte die Baristas durch zentrale ...

    mehr
  • 23.09.2024 – 16:19

    JULIUS MEINL KRÖNT ERSTEN INTERNATIONALEN BARISTA-CHAMPION

    Wien (ots/PRNewswire) - Die Premium-Kaffeemarke Julius Meinl hat den Gewinner ihres ersten internationalen Barista-Wettbewerbs gekürt: Raffy Vajio. Der Julius Meinl Barista Cup fand am 19. September in der historischen Wiener Zentrale des Unternehmens statt. Vajio vertrat beim Finale die Vereinigten Arabischen Emirate und arbeitet für Atlantis The Royal in Dubai. Er ist der Head Barista des Hotels und leitet über 35 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren