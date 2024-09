Julius Meinl Deutschland GmbH

JULIUS MEINL KRÖNT ERSTEN INTERNATIONALEN BARISTA-CHAMPION

Wien (ots/PRNewswire)

Die Premium-Kaffeemarke Julius Meinl hat den Gewinner ihres ersten internationalen Barista-Wettbewerbs gekürt: Raffy Vajio. Der Julius Meinl Barista Cup fand am 19. September in der historischen Wiener Zentrale des Unternehmens statt.

Vajio vertrat beim Finale die Vereinigten Arabischen Emirate und arbeitet für Atlantis The Royal in Dubai. Er ist der Head Barista des Hotels und leitet über 35 Restaurants. Mit seiner außergewöhnliche Kaffeekunst sowie dem Herz und der echten Leidenschaft für Kaffee beeindruckte er die Jury.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich nach Wien gekommen bin, um mich mit diesen großartigen Menschen zu messen", sagt Vajio. „Wenn man mit dem Herzen Barista ist, kann man die Leidenschaft sehen – und auch in der Tasse schmecken. Leidenschaft ist das Geheimnis."

Große Freude auch für die heimischen Kaffee-Fans. Der Vertreter für Julius Meinl Österreich, Mario Benetseder vom Café Orchidee in Linz, hat in der Kategorie Signature Drink den ersten Platz belegt.

Die Gewinner der einzelnen Kategorien waren:

Espresso: Vladimir Chzou (Red Rabbit) aus Moldawien.

Cappuccino: Luca Riccardi (Bar Attymo) als Vertreter Italiens.

Signature Drink: Mario Benetseder (Café Orchidee) als Vertreter Österreichs.

Die Sieger von 12 nationalen Barista-Wettbewerben, die Anfang des Jahres stattfanden, traten mit Julius Meinls Super-Premium-Kaffee 'Belvedere Blend' aus 100% Arabica-Bohnen an, der Teil der doppelt zertifizierten The Originals Bio Fairtrade-Linie ist. Sie wurden von einer Expertenjury in 3 Kategorien bewertet: Espresso, Cappuccino und Signature Drink.

Die anderen Baristas, die an dem Wettbewerb teilnahmen, zeigten außergewöhnliches Talent auf der internationalen Bühne:

Mladen Jurošević (Café Bar Vremeplov), Bosnien und Herzegowina

Davor Meštrović (Garaža Coffee Bar), Kroatien

Štěpánka Potůčková (Café und Bistro Chodský), Tschechische Republik

Davit Nikolishvili (Ambassadori Tbilisi Hotel), Georgien

Daria Tovkach (Herr & Frau Kaffee), Polen

Ionela Todoran (Café Wien), Rumänien

David Melicher (Crowne Plaza), Slowakei

Coral Gamliel, (Café Noir), Vereinigte Staaten von Amerika

„Heute trat jeder Barista mit Spitzenkaffee und hochmodernen Geräten an, unterstützt von der unübertroffenen Expertise unserer globalen und lokalen Teams. Das ist der Service, den wir all unseren HoReCa-Partnern bieten. Gepaart mit dem Talent und der Hingabe unserer Top-Baristas ist dies ein Garant für außergewöhnlichen Kaffee - jedes Mal." Marcel Löffler (CEO, Julius Meinl Coffee Group)

Die Baristas zeigten ihr Können mit der SCA-zertifizierten Rancilio RS1 Maschine, der F83 Pro Mühle von Fiorenzato und den Bestaqua ROC Umkehrosmoseanlagen von BWT. Diese Geräte, die mit speziellen Reinigungslösungen von Cafetto gewartet werden, spiegeln das Engagement von Julius Meinl für Innovation und Qualität in der Tasse wider.

Die vier Gewinner werden im Januar nach Honduras reisen, von wo Julius Meinl biologischen, Fairtrade-zertifizierten Kaffee für die The Originals Bio Fairtrade-Serie bezieht. Das einmalige Abenteuer, das in Zusammenarbeit mit Fairtrade initiiert wird, bietet den Baristas die einmalige Gelegenheit, in die reiche Kaffeekultur von Honduras einzutauchen und ihr Wissen über den Kaffeeanbau zu erweitern. Christina Meinl, Familienmitglied in fünfter Generation, und Hartwig Kirner, Direktor von Fairtrade Österreich, werden die siegreichen Baristas begleiten.

Mehr über Julius Meinl und seine nachhaltigen Kaffee- und Teelösungen für Unternehmen erfahren Sie hier.

HINWEIS AN DIE REDAKTEURE

Über Julius Meinl: Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien der Welt und eine ikonische Wiener Kaffeehausmarke. Das Engagement für Qualität ist seit fünf Generationen ein Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung, Mischung und Röstung ist Meinl ein bevorzugter Kaffeelieferant für Wiens führende Kaffeehäuser. Heute tragen Julius Meinl Kaffees und Tees dazu bei, bedeutungsvolle Momente für Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt zu schaffen, und werden in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511196/Julius_Meinl_Barista_Cup.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2511266/Jilius_Meinl_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/julius-meinl-kront-ersten-internationalen-barista-champion-302255691.html

Original-Content von: Julius Meinl Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell