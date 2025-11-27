TerraMaster Black Friday & Cyber Monday 2025 Mega-Sale ist da: Bis zu 30 % Rabatt auf NAS & DAS!

TerraMaster Technology Co., Ltd

TerraMaster, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Speicherlösungen, startet offiziell seine Black Friday- und Cyber Monday-Aktion 2025! Der Verkauf läuft vom 20. November bis 1. Dezember. Wir haben eine große Auswahl an NAS- und DAS-Speichergeräten mit exklusiven Rabatten von bis zu 30 % sorgfältig ausgewählt, um den Bedürfnissen aller Nutzer gerecht zu werden.

Als wegweisender Innovator im Speicherbereich konzentriert sich TerraMaster bei der aktuellen Aktion auf die dringendsten Bedürfnisse der Nutzer: hohe Leistung, hohe Kompatibilität und einfache Skalierbarkeit. Basierend auf Marktfeedback und Analysen der Nutzercommunity sticht das F2-424 Dual-Bay-NAS hervor. Ausgestattet mit einer Intel N95 Quad-Core-CPU und zwei 2.5GbE-Ethernet-Ports unterstützt es perfekt TOS 6 und Plex-4K-Transcoding, wodurch es ideal für Multimedia-Backups im Heimgebrauch und den Fernzugriff ist. Ursprünglich für 399.99 EUR angeboten, ist es jetzt mit bis zu 30 % Rabatt erhältlich und kostet nur 279.99 EUR!

Das ebenso beliebte F2-425 Einsteiger-Dual-Bay-Intel-Quad-Core-2.5GbE-NAS, ursprünglich für 269.99 EUR, ist jetzt auf 215.99 EUR reduziert und damit die Top-Wahl für preisbewusste Nutzer.

Das mit Spannung erwartete 2025er F4-425 Plus verfügt über den neuesten Intel N150-Prozessor und ist das erste 4-Bay-NAS auf dem Markt mit standardmäßig zwei 5GbE-Schnittstellen. Für 8K-Streaming und Multitasking optimiert, stellt dieses Performance-Upgrade gegenüber dem beliebten F4-423 ebenfalls ein 20%iges Rabattangebot dar - der Preis fällt von 599.99 EUR auf 479.99 EUR und macht es ideal für kleine Haushalte, die effiziente Dateisynchronisation und Multimedia-Freigabe erreichen möchten.

Für Nutzer mit hohen Kapazitäts- und Leistungsanforderungen ist das F6-424 Max Sechs-Bay-NAS mit seinem leistungsstarken Intel i5-10-Kern-Prozessor, großzügigen Erweiterungs-Slots und stabiler TRAID-Unterstützung jetzt mit 20 % Rabatt von 1049.99 EUR auf nur 839.99 EUR erhältlich und erfüllt damit perfekt die Datenverwaltungsbedürfnisse kleiner bis mittlerer Büros und professioneller Anwender.

Zusätzlich zur Star-NAS-Reihe umfasst der Sale auch DAS (Distributed Automatic Storage)-Systeme, die sich ideal als Backup für NAS-Geräte eignen. Sie benötigen keine aufwendige Netzwerkkonfiguration und können direkt an einen PC oder ein bestehendes NAS angeschlossen werden, um hochgeschwindigkeitslokale Backups und Bearbeitungsunterstützung zu bieten. Das beliebte D4-320 4-Bay-DAS mit USB 3.2 Gen 2 10Gbps-Interface war ursprünglich für 209.99 EUR gelistet, ist jetzt aber 20 % reduziert und kostet nur 167.99 EUR! Es ist besonders geeignet für preisbewusste Nutzer, die ihr bestehendes System schnell erweitern möchten - ein "NAS- und Mini-PC-Erweiterungs-Kraftpaket".

Das TerraMaster D 1 SSD Plus wurde speziell für Medien-Creatives entwickelt: Es unterstützt USB 4 mit einer Bandbreite von bis zu 40Gbps sowie Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3853/3707 MB/s. Es eignet sich für 4K/8K-Videobearbeitung und plattformübergreifende Anwendungen und bietet außerdem eine dedizierte TDAS Mobile App für One-Click-Backups von Handyfotos und -videos. Ursprünglich für 119.99 EUR angeboten, ist es derzeit mit 30 % Rabatt für nur 847 EUR erhältlich. Reddit-Nutzer loben es als ein "Video-Editing-Kraftpaket für Creator" und sehen es als perfekte Ergänzung zu Geräten wie dem Mac Mini für hybride Speicher-Upgrades.

Limitierte Sonderaktion:

Black-Friday- & Cyber-Monday-Sale: Ausgewählte Produkte mit 20-30 % Rabatt! Aktualisieren Sie Ihren Datenspeicher zu unschlagbaren Preisen vom 20. November bis 1. Dezember 2025 - Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit!

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte spezialisiert hat, einschließlich Network Attached Storage und Direct Attached Storage, die in über 40 Ländern und Regionen immer beliebter werden. Die Marke entwickelt seit 10 Jahren Speichertechnologien und erfüllt die Bedürfnisse von Kunden wie Privatnutzern, kleinen/mittelständischen Unternehmen und Großunternehmen.

